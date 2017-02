Misteru Latvija 2016 nosauc starp skaistumkonkursa "Mr. International" favorītiem! FOTO

Matīss Pastars konkursā "Mister International"















"Miss un Misters Latvija 2016" uzvarētāju ballīte



















































































„Miss un Misters Latvija 2016" krāšņais fināls



































































































































































“Mr. International” ir otrs lielākais vīriešu skaistumkonkurss pasaulē un pirmo reizi tas norisinājās 2006. gadā. Šogad tā fināls notiks tieši Valentīndienā – 15. februārī – un tieši 22 gadu vecais RTU students Matīss Pastars tiek minēts kā viens no konkursa favorītiem un atzīts par ”the distinctively handsome” jeb īpatnēji skaistu.Matīss Pastars ir no Kokneses, studē Rīgas Tehniskās universitātes Būvniecības inženierzinātņu fakultātē. Lūk, ko par sevi viņš stāstīja, kad piedalījās skaistumkonkursā Mis un Misters Latvija.Brīvajā laikā patīk nodarboties ar dažādiem sporta veidiem, izaicināt sevi ar jauniem pārbaudījumiem, patīk lasīt grāmatas par biznesu un cilvēku psiholoģiju.Nolēmu piedalīties, jo zināju, ka gūšu jaunu pieredzi, jaunus draugus un tā ir lieliska iespēja pilnveidot sevi dažādās jomās.Tā būtu lieliska iespēja, parādīt citiem, ka ieguldītais darbs un pūles nes augļus, mudināt cilvēkus pievērsties veselīgam dzīvesveidam, nebaidīties no pārbaudījumiem un neapstāties pie sasniegtajiem mērķiem.Laime ir sevis pilnveidošana, iespēja palīdzēt citiem un tiekšanās uz izvirzīto mērķi. Katru dienu esot tuvāk mērķu sasniegšanai, jūtos laimīgāks, protams, lielu gandarījumu sniedz iespēja palīdzēt un motivēt citus cilvēkus sasniegt viņu mērķus. Laimi saglabāt ir vienkārši, bet tas nav viegli, nepārtraukti ir sevi jāizaicina jauniem pārbaudījumiem un ir daudz jāstrādā, lai spētu palīdzēt arī citiem.Unikāla, skaista, progresīva iespēju zeme!