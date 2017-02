Goran Gora iejūtas pavāra profesijā. FOTO. VIDEO

Ēst gatavo katru dienu

Dziedātāju virtuvē apmācīja pazīstamais pavārs Endijs Bērziņš. „Mēs mācīsimies pagatavot desertu, ko gatavo arī mana deviņus gadus vecā meita,” mierina pavārs. Tomēr, kā izrādās, ēdienu gatavošana mūziķim nav nekas svešs, jo ikdienā viņš ģimenē ir galvenais maltīšu meistars. „Gatavoju ēst katru dienu, esmu nelaimīgs, ja kādu dienu tas neizdodas. Tā man ir sava veida meditācija, kad neviens man netraucē. Protu gatavot siltos ēdienus, bet saldajiem grūti pieķerties klāt. Šķiet sarežģīti, ar daudz sastāvdaļām,” tā Goran Gora. Tomēr viņš ir gatavs pamēģināt un ar interesi ķeras klāt šokolādes fondanta gatavošanai. Šī saldā ēdiena sastāvdaļu sajaukšana prasa vien piecas minūtes, pēc tam deserts jāsasaldē un vēl aptuveni 11 minūtes jāapcep cepeškrāsnī.





Goran Gora, raidījuma vadītāja Kristīne Komarovska un Endijs Bērziņš apspriež saldā ēdiena gatavošanas plānu.

Cūkgaļas cepeša meistars

Goran Gora līdz šim saldos ēdienus gatavoja reti, vasarās kādu smūtiju no ogām vai krēmu, bet tagad viņam ir jauna un pietiekami vienkārša recepte, ko izmēģināt arī savā virtuvē.

„Esmu ne tikai Astron’o’out grupas dziedātājas vīrs, bet arī pavārs, jo parasti braucu viņiem līdzi uz radošajām nometnēm – auklēju bērnus un gatavoju ēst. Tas ir bez jebkāda aizvainojuma. Man ļoti patīk to darīt, iepriecināt cilvēkus, kas aizbraukuši strādāt. Manī ir saimnieciskuma gēns virtuvē,” nosaka dziedātājs.Vislabāk mūziķim padodas cūkgaļas cepeša un zivs pagatavošana. „Kad Māras vecmāmiņa vai mamma svin dzimšanas dienu, tad parasti no manis dāvanā gaida cepeti. Esmu domājis par alternatīvām dzīvēm, ko varētu darīt, ja nebūtu mūziķis, un pavārs noteikti būtu viena no tām profesijām, ko es varētu izmācīties. Man ļoti patīk gatavot un sevišķi izbaudu to mirkli, kad citiem pasniedzu ēdienu un redzu, ka tas garšo,” tā Goran Gora.Skaties radījumu Kas karsts? pirmdienās kanālā 360TV!