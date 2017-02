Mirušās ceļotājas Mias māte nikna uz Trampu; viņš izmantojot jaunietes nāvi. FOTO

Here's the list the White House sent of attacks they feel "did not receive adequate attention from Western media sources." pic.twitter.com/lj8eOZQfnY — Kevin Liptak (@Kevinliptakcnn) February 7, 2017

Britu mediji vēstī - Rouzija Elifa nepiekrīt apgalvojumam, ka viņas meitas nāve ir viens no teroraktiem, kuru rietumu mediji noignorēja. Jaunietes māte atgādina, ka Austrālijas likumsargi jau pašā sākumā noraidīja izskanējušās ziņas, ka uzbrukums bijis reliģisku motīvu vadīts.Jāatgādina, ka pērn augustā Austrāliju šokēja noziegums jauniešu hostelī Kvīnslendā, kur kāds Francijas pilsonis noslepkavojis 21 gadu veco Lielbritānijas pilsoni Miu Elifu-Čangu, kā arī ievainoja vīrieti no Lielbritānijas Tomu Džeksonu, kurš metās palīgā Miai. Toms kādu laiku slimnīcā cīnījās par savu dzīvību, taču nomira gūto ievainojumu dēļ. Saistībā ar uzbrukumu policisti aizturēja 29 gadus veco vīrieti no Francijas Smaīlu Ajadu.Mias māte tikmēr medijos paziņojusi, ka katrs muļķis var bļaut "Allahu Akbar" [Tulk: Dievs ir varens] nozieguma paveikšanas laikā un pārmetusi Trampam viņa nepatiesos apgalvojumus. 53 gadus vecā sērojošā meitenes māte sacīja: "Manas meitas nāve netiks izmantota, lai vajātu nevainīgus cilvēkus."Jānorāda, ka Tramps notikušo Kvīnslendā nodēvēja par vienu no 78 terora aktiem kopš 2014.gada, kuri neizpelnījās adekvātu uzmanību no Rietumu mediju puses.Mias mamma sacīja: "Versija, ka Mias un Toma nāve varētu būt islāmiska terorisma izraisīta, tika izslēgta jau izmeklēšanas sākumā. Esmu runājusi var Mias draugiem un citiem ceļotājiem, kuri strādāja kopā ar Ajadu, un neviens no viņiem nekad nav redzējis, ka viņš izritinātu lūgšanu paklājiņu.""Salāhs jeb lūgšana ir otrais no pieciem islāma pamatlikumiem, kas jāizpilda piecas reizes dienā. Islāma fundamentālistam pēc definīcijas būtu jāciena šie pieci islāma pīlāri," sacīja māte, norādot, ka būtu grūti iedomāties kādu, kurš to spēj paveikt piecas reizes dienā, nepiesaistot aculiecinieku uzmanību.Māte norādījusi - viņa grib lauzt šo mītu, ka viņas meitas nāve būtu saistīta ar islāma fundamentālista izdarībām. Tāpat sieviete saka, ka kādas cilvēku grupas zākāšana viņu reliģiskās piederības dēļ ir briesmīgs atgādinājums šausmām, kas var rasties, ja mēs ļaujam nezinošiem cilvēkiem sevi vest tumsā un naidā.Kasjauns.lv jau vēstīja, ka bojāgājusī Mia, kura jau gadu bija ceļojusi pa pasauli, Austrālijā ieradās īsi pirms savas nāves. Viņa bija sarunājusi brīvprātīgo darbu kādā fermā, kur plānoja pavadīt trīs mēnešus.Pēc uzbrukuma meitenei izskanēja, ka Francijas pilsonis, iespējams, izkliedzis saukļus arābiski, taču tad policija noraidīja iespēju, ka tas varētu būt reliģijā motivēts noziegums. Tāpat pie apsūdzētā netika atrasts itin nekas, kas norādītu, ka viņš būtu ticīgs. Vēlāk esot izskanējis, ka apsūdzētais bijis apsēsts ar meiteni un citiem hosteļa biedriem stāstījis, ka abi ir iemīlējušies. Policijas pārstāvis Rejs Roveders īsi pēc notikušā sacīja: "Es neticu, ka tur bija kāda romantika. Skaidrs, ka noteikti ne no Mias puses."