Jāteic, ka notikušā versijas krasi atšķiras. Apsūdzētais apgalvo, ka viņš aizstāvējies, bet nogalinātā radinieki pārliecināti, ka Vitāliju nemotivētu apstākļu vadīts tīši nogalināja Žanis. Tiesa noticēja apsūdzētā Žaņa versijai.Slepkavība notika 2014. gadā naktī uz 27.septembri Purvciemā, kāda Marsa gatves nama pagalmā. Žanis Meimers nāvīgi sadūra 28 gadus veco Vitāliju Purlanu, kurš no gūtajiem ievainojumiem mira slimnīcā.Pirms divarpus gadiem nogalinātā draudzene Inga rus.delfi.lv pastāstīja: „Tas notika aptuveni pulksten četros no rīta. Mēs pavadījām draugu, kurš lidoja uz Angliju. Visa mūsu lielā kompānija bija sapulcējusies dzīvoklī Marsa gatvē. Viens otrs iedzēra, bet neviens nebija piedzēries. Sēdējām, runājām, jokojāmies. Kad līdz lidmašīnai bija palikušas pāris stundas, tika izsaukts taksometrs”.„Kad mūsu draugi izgāja no kāpņu telpas, viņi sastapās ar kaut kādu kompāniju. Tā sanāca, ka Vitālijs gāja nedaudz pa priekšu un jokoja ar saviem biedriem, kuri palika nedaudz iepakaļ. Bija kaut kādi jociņi, kaut kas tāds. Acīmredzot, nepazīstamie padomāja, ka tiek jokots par viņiem. Viņi pagriezās, sāka apsaukāties un meklēt kašķi. Nebija ne kautiņu, ne lamāšanās. Taču pēkšņi kompānija ieskrēja kāpņu telpā, bet Vitālijs pagriezās pret saviem draugiem un nokrita uz ceļiem. Viņš bija satvēris savu vēderu, rokas bija asinīs,” notikumus atminas Vitālija māsa Lilija. Vitāliju bija sadūris viens no svešās kompānijas – Žanis Meimers.Nule lieta izskatīta tiesā, kas Meimeram piesprieda visnotaļ niecīgu sodu - divus mēnešus un 25 dienu ilgu cietumsodu. Tiesa uzskatīja, ka apsūdzētas aizstāvējies, ieraudzījis Vitālijam rokās nazi, ar kuru viņš Meimeram grasījies uzbrukt, izrāvis to uzbrucējam no rokām un uzbrucējam trīs reizes iedūris. Viens no dūrieniem bija nāvējošs. Tiesa nolēma, ka Meimers nav vis uzbrucis un pārsniedzis vien pašaizsardzības robežas.Purlana ģimene to uzskata par ņirgāšanos un nolēmusi Vidzemes priekšpilsētas lēmumu pārsūdzēt augstākstāvošā instancē.Vitālija māsa Lilija rus.delfi.lv pastāstīja: „Šajā lietā viss ir dīvains. Pirmkārt, jau nazis, kas bijis Vitālijam rokā, kuru apsūdzētais viņam vēlāk it kā izrāvis no rokām, un ar to dūris. Šo nazi tā arī neviens līdz šim brīdim nav atradis, un to Vitālija rokās, izņemot pašu Meimeru, neviens nav redzējis.Otrkārt, apsūdzētais saka, ka atņēmis manam brālim nazi. Bet grūti iedomāties, ka mazā auguma Žanis kaut ko varētu būt atņēmis manam ražena auguma brālim. Ja Vitālijam bija kaut kas rokās, to bija neiespējami viņam atņemt.”