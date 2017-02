Šādi 22 gadus vecais futbola bagātnieks lūdz piedošanu draudzenei, kuru mēnešiem krāpa

Māja, kuru iegādājās neuzticīgais mīlnieks Džons Stounss















































Britu mediji vēstī, ka pie mājas ir pat privātais ezers - tik lepna tā ir. Otrais dārgākais aizsargs Anglijas futbola vēsturē spēris šādu soli, jo cīnās par savas piekrāptās mīļotās Millijas Sevedžas sirdi.Par teju četriem miljoniem eiro nopirktajā mājā ir sešas guļamistabas, tāpat no mājas paveras burvīgs skats uz apkārtnē plaukstošajiem dārziem. Izrādās, ka Stounss jau iepriekš ar mazliet lētākiem, taču ievērojamiem paņēmieniem mēģināja izlūgties piedošanu no savas draudzenes - viņš uz savas rokas uztetovēja viņas portretu.22 gadus vecais Stounss britu tabloīdu uzmanības lokā nonāca pērnā gada novembrī, kad nāca gaismā viņa mēnešiem ilgušais sānsolis ar kādu sievieti, kuru viņš satika viesnīcas restorānā. Viņam izdevās savaldzināt pasākumu organizētāju Džesiku Pītiju, kurai talantīgais futbolists sastāstīja, ka no Millijas ir izšķīries.20 gadus vecā Džesika toreiz stāstīja: "Es jutos, ka mēs satuvināmies. Mums bija tik daudz kopīga, tas bija viegli jau no paša sākuma."Džesika kādu laiku domājusi, ka abi ir pāris, taču tad internetā ieraudzījusi fotogrāfijas, kurās iemūžināta viņas sirdsāķīša iepirkšanās kopā ar Milliju. Abu kopīgais paziņa Džesikai apliecināja, ka Stounss ar Milliju ir kopā jau kopš 12 gadu vecuma, un tā tas ir joprojām. Džesika, vaicājot pēc paskaidrojumiem, tomēr atteikusies ticēt jaunieša sacītajam, ka viņš ar Milliju nav ticies jau vairākus mēnešus. Jaunā sieviete sazinājusies ar sava drauga partneri sociālajos tīklos un pastāstīja par notiekošos."Es jūtos slikti Millijas dēļ, tā ir šausmīga situācija, tomēr es nevarēšu viņai just līdzi, ja viņa nolems ar viņu palikt kopā," sacīja Džesika.Izskan gan, ka Millija, kuru Stounss turpina aplidot, ir sagājusi kopā ar neuzticīgo jaunieti.