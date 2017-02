Tavs horoskops šodienai. Ceturtdiena, 9. februāris

Ja vien kaut kas var noiet greizi tavos plānos, tas, visticamāk, notiks tieši šodien. Daudzi var justies gluži kā ar kreiso kāju no gultas izkāpuši. Auniem tik netīkamais gausums un citu neizdarība šodien var pamatīgi dot pa nerviem. Saglabā stoicisku mieru! Savu kārtību lietās varēsi ieviest jaunnedēļ.Dažus Vēršus var mākt sūras pārdomas par dzīves jēgu un to, vai ikdienā darāmie darbi vispār vairs sniedz gandarījumu... Šodien var tikt pieņemti lieli dzīves lēmumi. Taču atturēt var pienākumu nasta, tā aplauzīs spārnus. Ideālā variantā šodien paņem brīvdienu vai svarīgākos darbus atliec uz citu dienu.Spoža diena tām Dvīņu sievietēm, kurām sevi jāpierāda svešiem cilvēkiem nepazīstamā vidē. Sievišķais šarms šodien sevišķi izteikts, izmanto to! Labs laiks radošo profesiju pārstāvēm. Lai kurp tu ietu, tu spēsi pārliecinoši sevi demonstrēt un arī pierādīt. Burvīgs brīdis savu sapņu piepildīšanai!Darbu rutīna "raus" pie zemes, lai gan tā gribētos pasapņot... Atrodi balansu starp pienākumiem un savām vēlmēm. Iespējams, šo to var neizdarīt un nekas ļauns nenotiks. Šī diena ir lieliska, lai iepirktos un sāktu gatavoties pavasarim, randiņu gadalaikam. Kāds, kurš ir tavā sirdī, arī domā par tevi.Romantiskiem varoņdarbiem šī diena nav gluži piemērota. Vari sastapties ar negaidītu noraidījumu. Lielākos panākumus gūsi, enerģiju ieguldot attiecībās, kuras klāj gluži vai pelējuma kārtiņa, bet kaut kas apakšā tomēr vēl gruzd. Ja vēlies atjaunot izjukušas attiecības - šī ir lieliska diena tieši tam. Taču bez lieliem "izgājieniem"...Domas par un ap naudu. Prāts var pat saģenerēt shēmas, kā pie tās tikt. Ja grasies finansiālus panākumus gūt caur partneri - plāns, visticamāk, izgāzīsies. Savu naudu jānopelna savām rokām un savu galvu! Jebkādas darbības, lai iedzīvotos uz citu rēķina, šodien cietīs fiasko.Īstena laimes diena daudziem Svariem. Nerekomendējam, taču, piemēram, loterijas biļetes iegāde šodien var nest lielo laimestu. Kopumā pozitīvas enerģijas diena; vēlme dalīties ar citiem. Smagāk klāsies kompleksu māktiem cilvēkiem, - kritika no malas var iedzīt pamatīgā depresijā.Jebkādus naudas darījumus atliec uz citu dienu. Šodien pastāv liels risks kļūdīties, iespējams, tu vēl īsti labi nepārredzi laukumu. Lieliska diena tam, lai satiktos ar patīkamu personu, kura nav vēl gluži labi pazīstama. Proti, ja plāno kādu otro vai trešo randiņu ar kādu cilvēku, šī ir īstā dienā. Viss izdosies!Mērķtiecīgi ej uz paša izvēlēto ceļu, neklausoties apkārtējo cilvēku iebildumos. Problēmas var radīt sasprindzināta situācija mājās. Var rasties vēlme tur vispār neatgriezties... Taču tas ir pārejoši. Šodien saudzē savu veselību!Drosmei zaļā gaisma. Ja savā prātā Mežāzis ir izauklējis lielisku ideju vai risinājumu kādai problēmai, ej un burtiski "kladzini" to skaļi un visiem! Tava doma ir asa, tava rīcība - izlēmīga. Nesēdi mājās, nenoklusē nelikumības, cīnies par taisnīgumu un situāciju risinājumu.Tavā rīcībā var nonākt daudz nelietderīgas informācijas, kas traucēs koncentrēties, izdarīt pareizus secinājumus. Dzīves ritms var kļūt nevienmērīgāks, biežāk var rasties neizpratne, sajukums domās. Nebūs viegli sabalansēt darbu ar ģimenes dzīvi. Esi uzmanīgs ar lietām, kas saistītas ar risku, un nodarbēm, kur viegli iekrist azartā. Sargies vēlamo pieņemt par esošo.Nemaini strauji plānus, koncentrējies uz iesāktu darbu pabeigšanu un finanšu sakārtošanu. Ja kāda sadarbība uz brīdi pārtrūkst, neraizējies, izturies pret to kā pret iespēju apsvērt plusus un mīnusus. Vēlāk galva būs pilna ar domām par to, kā sakārtot attiecības ar tuviniekiem un laulāto draugu, taču spert konkrētus soļus būs grūti. Nepametīs sajūta, ka tevi nevēlas saprast.