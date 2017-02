"Darīšu visu, ko spēšu. Strādājam jau kopš svētdienas, tikāmies ar Latvijas Hokeja federācijas (LHF) pārstāvjiem, hokejistiem. Esmu iepriecināts par spēlētāju degsmi. Šāda veida treniņos hokejistiem pietrūkst koncentrēšanās, bet šoreiz tā nebija. Esmu ļoti apmierināts ar to, ko redzēju. Hokejisti uzmanīgi klausījās visu treniņa laiku," pirmos iespaidus atklāja Hārtlijs.

Hārtlijs Rīgā uzturēsies līdz 19. februārim un tajā laikā plānojis apmeklēt divas Kontinentālās hokeja līgas (KHL) komandas Rīgas "Dinamo" mājas spēles, kā arī 17. februārī paredzēto "Optibet" sporta bāra Latvijas kausa finālu. Kanādas speciālists 15.februārī plānojis noorganizēt arī semināru Latvijas treneriem par darba plānošanu un darba analīzi.

"Vēlamies noteikt virzienu, kurā strādāsim. Marta sākumā atgriezīšos Latvijā. Komandai pievienosies hokejisti no KHL un citām līgām, kā arī no Ziemeļamerikas, un ar katru dienu kļūsim stiprāki. Neierados, lai tikai dotos uz pasaules čempionātu. Ierados, lai pārstāvētu Latvijas valsti," uzsvēra kanādietis.

Kā vēstīts, par vienu no Hārtlija asistentiem kļuvis Latvijas speciālists Artis Ābols. Iepriekš virmoja baumas par Sanda Ozoliņa iespējamo strādāšanu Latvijas izlases kolektīvā.

"Esmu trenējis Sandi un saprotu, ko viņš nozīmē Latvijas hokejam. Visi bērni sapņo par to, lai kļūtu par tāda līmeņa hokejistu, kāds ir Sandis. Lieliska persona, lielisks aizsargs," atzīmēja Hārtlijs, kuram pazīstams arī Latvijas izlases uzbrucējs Ronalds Ķēniņš.

Latvijas hokeja izlases pirmais treniņš Hārtlija vadībā































































































































































































































































"Kad trenēju Sandi, viņš jau bija zvaigzne, veterāns. Kad biju Cīrihē, Rolands mēģināja nostiprināties komandā. Pilnīgi divi dažādi hokejisti. Neteiktu, ka Ronalds vienmēr mani klausījās, taču abi hokejisti ļoti pašaizliedzīgi spēlēja," atcerējās Hārtlijs.

Pirmais izlases treniņš neiztika bez incidentiem. Jau tā pirmajās minūtēs izkāvās uzbrucējs Juris Upītis un aizsargs Ralfs Freibergs.

"Viņi ir labi draugi. Tas ir tāpat kā divi brāļi kautos par rotaļlietu smilšu kastē. Viņi pēc tam par to pasmējās. Tas piedeva dzirkstelīti, bet katru treniņu to nevēlētos redzēt," minēja Hārtlijs, kuram piebalsoja arī LHF ģenerālsekretārs Viesturs Koziols. "Sagaidīju, ka hokejisti smagi cīnīsies par vietu sastāvā," teica Koziols.



Freiberga un Upīša kautiņš - video:



Hārtlijs bija ļoti apmierināts ar pirmajā treniņā redzēto, turklāt viņš vēlētos hokejistos ieaudzināt uzvarētāja garu.

"Uzvara ir galvās. Ja jau pašā sākumā netic uzvarai, tad tās nebūs. Pasaules čempionātā cīņas uzvarētāju nenosaka valsts iedzīvotāju skaits, bet gan uzvarētāja mentalitāte," kuram bijuši citi darba piedāvājumi, bet viņš piekrita strādāt tieši ar Latvijas izlasi.

"Brīdī, kad zvanīja Viesturs, man bija trīs darba piedāvājumi. Man ir ļoti svarīgi, ka strādāju ar kompetentiem cilvēkiem. Runājot ar Viesturu un Aigaru, sapratu, ka viņi ir ļoti lepni darot savu darbu. Arī es izpētīju situāciju. Man bija saruna arī ar Tedu Nolanu. Lai gan abi esam strādājuši NHL, esam atšķirīgi. Viņš man palīdzēja saprast Latvijas hokeju. Nekad nespēlēju, lai zaudētu. Ja spēlētu, lai zaudētu, tad šo ziemu pavadītu Floridā zem palmām. Ļoti vēlos izcīnītas uzvaras ar Latvijas izlasi, sniegt savu pieredzi, kā arī palīdzēt jaunajiem hokejistiem," stāstīja Hārtlijs.



Kā atzīmēja pieredzējušies speciālists, viņam ir svarīgi, lai hokejisti parādītu sevi pēc iespējas labāk.

"Hokejisti bija laimīgi pēc treniņa, smaidīja. Strādāsim katru dienu, lai palīdzētu viņiem kļūt labākiem individuāli un kā komandai. No izlases vēlos redzēt ātru spēli ar saspēlēm. Tajā pat laikā vēlamies spēlēt aizraujošu hokeju ar intensīvu spēli," secināja Hārtlijs.

Tāpat Hārtlijs novērtēja LHF ieguldījumu hokejistu bāzē "Volvo" hallē.

"Jums vajadzētu redzēt to, ko LHF ieguldījusi spēlētājos un apstākļos. Tas ir ļoti tuvu NHL līmenim. Ja ciena cilvēkus, tad viņi to novērtē un dod savu devumu atpakaļ. Ne jau mēs gūsim vārtus un bloķēsim metienus, to darīs tikai hokejisti," atzīmēja Hārtlijs.

"Censties būt tikai labiem ir izcilības ienaidnieks. Jācenšas sagatavot pēc iespējas konkurētspējīgāku komandu. Uz Ķelni nebrauksim kā tūristi vai piedzīvot zaudējumus," uzsvēra Hārtlijs.

Tikmēr Koziols pateicās Hārtlijam par to, ka viņš starp visiem piedāvājumiem izvēlējies trenēt tieši Latvijas izlasi.

"Finansiālā ziņā ar citiem nevarējām konkurēt, bet Hārtlijs savu solījumu turēja. Tā bija goda vīra rīcība. Esam mēģinājuši darīt visu iespējamo, lai hokejistiem jādomā tikai par to, kā labāk spēlēt. Viss ir nodrošināts, sākot ar bārdas skuvekļiem līdz ēdienreizēm," atklāja Koziols.

Pirmajā treniņā ar izlasi bija arī kandidātu sarakstā sākotnēji neiekļautie Ogres "Kurbada" uzbrucēji Juris Upītis un Koba Jass, kā arī "Mogo" uzbrucējs Andris Siksnis un aizsargs Mārtiņš Oskars Freimanis. Šajā treniņā nepiedalījās Kaspars Daugaviņš, kuram pirmdien vēl bija spēle, kā arī Guntis Galviņš, kurš ceturtdienas treniņā būs atpakaļ komandā.

"Sastāvu komplektēju es un izlases ģenerālmenedžeris Māris Baldonieks. Uzaicinājām vairāku spēlētājus no virslīgas, lai parādītu ka arī Latvijas čempionāta hokejistiem ir atvērtas durvis. Jaunās izlases ģērbtuves ir Baldonieka un "Volvo" halles vadības nopelns," atzīmēja Koziols.

Turpinājumā izlases pa vienai reizei dienā trenēsies arī ceturtdien, piektdien un sestdien, bet pēc noslēdzošā treniņa risināsies vēl viena Hārtlija preses konference.

Izlases kandidātu sarakstā iekļauti arī vairāki līderi, piemēram, Artūrs Kulda, Kristaps Sotnieks, Kaspars Daugaviņš un Ronalds Ķēniņš, jo šonedēļ gandrīz visos Eiropas vadošajos nacionālajos čempionātos ir izlašu pārtraukums.

Noslēdzot treniņnometni, Hārtlijs sestdien "Hokeja dienas" ietvaros aizvadīs atklāto treniņu, kuru būs iespēja apmeklēt ikvienam hokeja mīļotājam. Pēc treniņa Latvijas hokeja līdzjutējiem būs lieliska iespēja iegūt autogrāfus un kopā ar spēlētājiem nofotografēties.



