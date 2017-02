Filmas "Tumsa piecdesmit nokrāsās" pirmizrāde







































































































































































84 attēli

Pirms pirmizrādes kino apmeklētāji bija aicināti malkot šampanieti, vīnu un saldējumu, kā arī piedalīties dažādās aktivitātēs, kur varēja laimēt balvas no atbalstītājiem. Piemēram, žurnāla „OK!” konkursā kungam bija jāuzkrāso dāmām lūpas, turklāt tas jādara aizsietām acīm. Par muzikālo priekšnesumu pirms filmas rūpējās dziedātāja Aminata Savadogo, bet vakara vadītājas lomā iejutās aktrise Elīna Vāne.„Tumsa piecdesmit nokrāsās” ir filmas „Greja 50 nokrāsas” turpinājums un britu rakstnieces E.L.Džeimsas triloģijas otrās grāmatas „Fifty Shades Darker” ekranizējums. Filmā noslēpumaino miljardieri Kristjenu Greju atveido Džeimijs Dornans, bet Anastasijas Stīlas lomā iejūtas Dakota Džonsone. Tāpat filmā piedalās tādas slavenības kā Kima Beisingere un Rita Ora. Pēc pirmizrādes no filmas apmeklētājiem, kas lielākoties bija sievietes, varēja dzirdēt pozitīvas atsauksmes, kā arī to, ka šī filmas daļa ir vairāk pietuvināta grāmatas stāstam.