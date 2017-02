Notikums fiksēts Ukrainas pilsētā Izmajilā ar kāda šofera automašīnas paneļa kameru. Autovadītājs stāvēja pirms gājēju pārejas un gaidīja, kad vīrietis ar bērnu ratiņiem to šķērsos. Brīdī, kad viņš sāka stumt ratiņus, bērns bija piecēlies stāvus un kustības rezultātā no tiem izvēlās. Vectēvs nekavējoties noreaģēja un raudošo bērnu iecēla atpakaļ ratiņos. Cerams, ka opaps guva mācību un turpmāk pārliecināsies par to, ka bērns ratiņos ir drošībā.