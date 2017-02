"Nīderlande to izdarīja pirmā, tad sekoja vācieši, tad itāļi un visi pārējie lūzeri. Pat lietuvieši to izdarīja, bet viņi nemaz nemēģināja būt otrie, pilnīgi lūzeri. Pat viņu valoda ir viltojums. Viņi ir viltoti cilvēki," teikts video, norādot, ka lietuviešu valoda radās tad, kad piedzēries igaunis centās runāt latviski. "Tā ir patiesība, tā ir patiesība," teikts latviešu izveidotajā video."Latvija ir labākā valsts Eiropā. Mēs uzbūvējām sienu, īstu sienu, no cilvēkiem. Mēs pat ielikām tajā igauņus un lietuviešus. Ja igauņi mēģina iestāstīt, ka tā bija viņu ideja, tad zini, tās visas bija viltotas ziņas. Netīrie ķēmi. Mums ir tikai īstas ziņas, tās nāk no Krievijas, tas ir apbrīnojami."Uzrunā ASV prezidentam apspēlēts arī fakts, ka Latvijas sievietes ir skaistākās pasaulē, taču ir jāuzmanās, jo viņas var paķert "aiz tu zini kā". "Viņas ir stiprākas pat par Slovēnijas meitenēm, un mēs visi zinām slovēņu meitenes..."Tāpat, saskaņā ar video pausto, Latvijā nav neviena meksikāņa. Pat tie daži musulmaņi, kuri pērn te ieradās, netika atbalstīti, tāpēc devās uz Vāciju. "Vai tas nav fantastiski? Tas ir apbrīnojami!" - saka teicējs.Latviju arī mīlot krievi, kuri šeit pavada savas svētku dienas un viedo biznesu. Atbildot ar abpusējām jūtām, Latvija uzbūvēja krieviem veselu pilsētu Daugavpili."Ja tu čakarēsies ar NATO, tu mūsu problēmas padarīsi atkal varenas, taču neuztraucies, latvieši ir vareni imigranti, fantastiski imigranti," teikts video, pēc kā uzskaitīti vairāki pasaules vēsturē zīmīgi cilvēki, kuri no Latvijas emigrējuši uz citām valstīm.Latvijā ir arī varenas pilis, no kurām viena - Valsts prezidenta pils - pat aizdegās, pēc kā latvieši divus gadus veica izmeklēšanu, lai sameklētu vainīgo. Izrādījās, ka vainīga bija uguns. "Apbrīnojami!""Mēs zinām, ka ASV ir pirmā, bet vai Latvija drīkst būt otrā?" - teikts video ar norādi kartē uz Lielbritāniju, ja reiz Tramps tomēr vēlēsies mūs nolīdzināt. "Mēs esam tur!"