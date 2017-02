Britnijas māsasmeita pēc negadījuma atmodusies un sākusi runāt

Need all the wishes and prayers for my niece 💜 pic.twitter.com/lTlVQmNEh5 — Britney Spears (@britneyspears) February 6, 2017

Medijas vizināšanās ar kvadraciklu ģimenei piederošā īpašumā Kentvudā aizvadītajās brīvdienās beidzās traģiski. Pēc spēja pagrieziena spēkrats zaudēja kontroli un iegāzās dīķī, kā rezultātā Medija zem ūdens pavadīja vairāk nekā divas minūtes un bija bezsamaņā, kad ieradās mediķi.Britnijas Spīrsas tēvs un Medijas vectētiņš Džeimijs Spīrss ar plašsaziņas līdzekļu palīdzību pauda lūgumu aizlūgt par mazo Mediju. Stāvoklis bija kritisks, klīda runas, ka mediķi cīnās par meitenītes dzīvību.Pagājušas dažas dienas un sabiedrību sasniegušās pozitīvas ziņas. Medija sāk atveseļoties. „Tētim, mammai un patēvam esot līdzās, Medija otrdienas pusdienlaikā atguvusi samaņu,” Spīrsu ģimenes pārstāvis norādījis slavenību žurnālam „People”. „Skatuves mākslinieces Džeimijas Linnas Spīrsas astoņus gadus vecā meita svētdien Kentvudā cieta kvadracikla negadījumā. Paramediķi viņu atdzīvināja un ar helikopteru nogādāja slimnīcā. Viņa saprot, kur atrodas un atpazīst ģimeni, kas pēc negadījuma caurām diennaktīm ir nomodā pie viņas.”„Ārsti šodien varēja atvienot mākslīgo elpināšanu. Viņa ir atmodusies un sarunājas,” teikts otrdien izplatītajā paziņojumā. „Medija aizvien turpina saņemt skābekli un tiek rūpīgi novērota. Taču šķiet, ka viņa negadījuma rezultātā nav guvusi neiralģiska rakstura sekas.”Lai gan sākotnēji tika ziņots, ka Medijas mamma nav bijusi līdzās negadījuma brīdī, jo meitenīte viesojusies pie tēva, tagad atklātībā nonākusi informācija, ka traģēdijas brīdī līdzās bijuši visi trīs Medijas tuvinieki: mamma ar patēvu Džeimiju Vinstonu, kā arī viņas bioloģiskais tēvs Keisijs Oldridžs. Tāpat vairs netiek minēts, ka meitenīte bijusi spēkrata pasažiere, bet gan tas, ka viņa pati negadījuma brīdī vadījusi spēkratu un nav to novaldījusi pēc spēja pagrieziena, kad centusies izvairīties no iebraukšanas notekgrāvī. Pēc iekrišanas dīķī un pakļūstot zem ūdens, viņa nav spējusi atbrīvoties no drošības jostas. Divu minūšu laikā ieradušies mediķi un palīdzējuši atbrīvot meiteni un snieguši pirmo neatliekamo palīdzību.Arī Britnija ar sociālo tīklu palīdzību pirmdien aicināja fanus un savus sekotājus aizlūgt par viņas māsasmeitu Mediju.No 2005. gadam līdz 2008. gadam Džeimija Linna Spīrsa atveidoja galveno lomu telekanāla „Nickelodeon” veidotajā seriālā „Zoey 101”. Viņas vārds ziņu virsrakstos nonāca 2008. gadā, kad atklājās, ka 16 gadu vecumā pusaudze palikusi stāvoklī no sava drauga Keisija Oldridža. Džeimijas Linnas meita Medija pasaulē nāca 2008. gada 19. jūnijā.Pērnā gada jūnijā sarunā ar slavenību žurnālu „People” Džeimija Linna atzinusi, ka viņas meitai ir „zelta sirsniņa”. „Es viņu audzināju ar godīguma apziņu un lielu mīlestību,” norāda māmiņa. „Viņa ir ļoti laimīga, apmierināta maza meitene. Vecāki nevarētu vēlēties vēl ko vairāk. Šis ir lielākais sasniegums ar ko lepojos, un vienmēr lepošos.”