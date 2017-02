Rīgas Zoodārzā piedzimis balts un pūkains ronēns. FOTO

Sadarbībā ar Rīgas pašvaldību

Māte ir ļoti gādīga – labi baro un apsargā savu pirmdzimto pat no saviem kopējiem. Tādēļ arī mazuļa dzimums vēl nav zināms. Tā kā dzīvnieku pasaulē pirmie mazuļi nereti iet bojā, jo mātēm nav pieredzes to aprūpē, tādēļ arī vēlējāmies pārliecināties, ka ar abiem roņiem viss būs kārtībā. Un tā šķiet, ka viss tiešām ir kārtībā, jo mazais aug acīmredzami. Un arī māte jūtas lieliski. Savukārt tēvam Puikam atliek tikai īgņoties blakus baseinā un noraudzīties uz notikumiem no attāluma. Zoodārza slavenajam aktierim un vasaras barošanas demonstrāciju zvaigznei roņu tēvam Puikam šis ir trešais sekmīgi augošais pēcnācējs. Divi iepriekšējie, Puikas sadarbībā ar mātīti Ezi, saules gaismu ieraudzīja 2004. un 2008. gada agrā pavasarī. Pirmais pēcnācējs bija meita vārdā Apolonija, savukārt otrais bija puika Puzis. Vārdu ronēnam Puzim izvēlējās Ventspils aktīvākie iedzīvotāji.Tostarp Ventspils pilsēta gādā arī par to nelaimīgo roņu bērnu aprūpi, kuri teju katru gadu no Latvijas piekrastes ar Dabas aizsardzības pārvaldes palīdzību tiek atvesti uz zooloģisko dārzu. Arī šī gada laika apstākļi vedina domāt, ka ne viens vien roņu bērns nokļūs Rīgas līča piekrastē.Sestdienās un svētdienās no plkst. 12.00-15.00 Tropu mājā apmeklētājiem ir iespēja darboties izzinošā darbnīcā un uzzināt daudz saistošu jaunumu par skudru noslēpumaino dzīvi. Bez tam Tropu mājas kukaiņu ekspozīcijā apskatāmas divas audējskudru saimes. Pačukstēsim, ka vienā saimē valda Valentīndienas noskaņas…Lai zoodārza apmeklējums būtu tīkamāks, izdrukājiet kuponu no uzziņu dienesta 1188 mājaslapas kuponu sadaļas un iegūsiet 50% atlaidi ieejas biļetei. Par 50% lētākas biļetes ar citu kuponu februārī ir arī zoodārza filiālē “Cīruļi”. Plašāk īpašo piedāvājumu februārī skatīt šeit.