Arī Aļona bezspēcīga. Mūsu tenisistēm bezierunu sakāve pret spēcīgo Angliju

Ostapenko, kura WTA pasaules rangā ir 35.vietā, tikai 65 minūtes ilgušajā cīņā ranga desmitajai raketei Kontai zaudēja ar rezultātu 2-6, 3-6, bet Latvijas komanda duelī nokļuva iedzinējos ar 0-2. Šajā mačā vēl ir jāaizvada dubultspēle, taču cīņas likteni tā vairs neiespaidos.Ostapenko cīņā pret Kontu spēli sāka ar gūtu punktu savā servē, taču pēc tam Latvijas tenisiste trešajā setā zaudēja savu servi, pēc tam nonākot iedzinējos ar 1-3. Vēl vienu breikbumbu Konta izmantoja septītajā geimā, pēc tam bez problēmām aizvedot cīņu līdz uzvarai. Ostapenko pirmajā setā uzvarēja vien 19 izspēlēs, pie breika iespējām netiekot.Nedaudz sīvāks bija otrais sets, lai gan tā sākumā Konta atkal tika pie punkta Ostapenko servē. Nākamajā geimā Latvijas tenisiste tika pie piecām breika iespējām, kuras viņai bija pirmās šajā mačā, tomēr Konta tās atspēlēja, savukārt piektajā geimā britu sportiste vēlreiz nobreikoja sāncensi un panāca jau 5-1 sev par labu. Tiesa, Ostapenko vēl centās atspēlēties, astotajā geimā pirmo reizi mačā izmantojot breikbumbu, taču jau nākamajā geimā Konta piekto reizi cīņā guva punktu pretinieces servē, svinot panākumu mačā un nodrošinot Lielbritānijai uzvaru šajā duelī.Konta ir Tallinā notiekošo sacensību lielākā zvaigzne. Šogad viņa aizkļuva līdz Austrālijas atklātā čempionāta ceturtdaļfinālam, kur zaudēja nākamajai čempionei Serēnai Viljamsai no ASV, bet vēl pirms tam triumfēja Sidnejas WTA "Premier" sērijas turnīrā, tiekot pie sava otrā WTA raudzes turnīru uzvarētājas titula karjerā, pirmo izcīnot pērn jūlijā ASV notikušajā Stenfordas "Premier" turnīrā. Šosezon Konta 16 spēlēs ir piedzīvojusi tikai divus zaudējumus.Pirmajā vienspēlē Diāna Marcinkēviča, kura WTA rangā atrodama 307.pozīcijā ar 3-6, 0-6 piekāpās britu tenisistei Heterei Vatsonei, kura rangā ieņem 72.vietu.Marcinkēviča savu pirmo servi nosargāja, bet nākamajās divās zaudēja, nonākot iedzinējos ar 1-5. Nākamajā geimā latviete nobreikoja pretinieci, taču vēlāk setā piekāpās ar 3-6. Daudz grūtāk Marcinkēvičai klājās otrajā setā, kurā neizdevās uzvarēt nevienu geimu, tādējādi ciešot bezierunu zaudējumu ar 0-6.Pēc šī mačā Marcinkēviča ir zaudējusi sešās Federāciju kausa vienspēlēs pēc kārtas.Abas komandas Federāciju kausa izcīņu trešdien sāka ar uzvarām. Britu tenisistes ar 3-0 pārliecinoši pieveica Portugāli, bet Latvija ar 2-1 guva panākumu pret Turciju, izšķirošo uzvaru nodrošinot dubultspēlē.Ceturtdien savstarpēju maču aizvada Turcija un Portugāle, kur pēc pirmās vienspēles vadībā ar 1-0 ir turcietes.Sacensības ilgs četru dienu garumā. Apakšgrupu sacensībās Latvija piektdien spēkosies ar Portugāli, bet pēc tam sestdien četru apakšgrupu uzvarētājas cīnīsies par iespēju nokļūt otrajā pasaules grupā, bet apakšgrupu vājākās vienības aizvadīs pārspēles par vietas saglabāšanu grupā.Latviju šajās sacensībās pārstāv pasaules ranga 35.vietā esošā Aļona Ostapenko, tradicionālais izlases otrais numurs Diāna Marcinkēviča, kura šobrīd pasaules rangā atrodas 307.pozīcijā, kā arī ļoti talantīgā 16 gadus vecā Daniela Vismane, kura debitēs Federāciju kausā un pagaidām pasaules pieaugušo rangam vēl nav kvalificējusies, bet ieņem 37.vietu pasaulē starp juniorēm.Latvijas izlases kapteiņa amatā šajās sacensībās debitē Andis Juška.Ostapenko trešdien duelī pret Turciju ar 7-6 (7:4), 5-7, 6-3 pārspēja pretinieču pirmo numuru Čaglu Bijikakčaju, bet abu komandu otro numuru duelī Marcinkēviča ar 2-6, 6-3, 2-6 piekāpās Ipekai Sojlu, Marcinkēvičai Federāciju kausa izcīņā vienspēlēs piedzīvojot piekto zaudējumu pēc kārtas. Savukārt dubultspēlē Ostapenko un Marcinkēviča pārspēja Bijikakčaju un Soilu ar 6-3, 6-4.Savukārt Lielbritānijas komandas līdere ir pasaules ranga desmitā rakete Džoanna Konta, kura šo sezonu ir sākusi ļoti labi, apliecinot savu augsto pozīciju rangā. Vēl komandā ir iekļauta WTA ranga 72.pozīcijā esošā Hetere Vatsone, ranga 211.rakete Lora Robsone, kā arī Džoselina Reja, kura vienspēļu rangā neatrodas, bet WTA dubultspēļu rangā ir 97.vietā.Trešdien duelī pret Portugāli Konta ar 6-2, 6-4 pieveica Mišelu Larčeru de Britu, kura rangā ir 246.vietu, Vatsone ar 6-1, 6-1 sagrāva ranga 546.pozīcijā esošo Inešu Murtu, bet dubultspēlē Robsone un Reja ar 6-2, 6-3 uzvarēja de Britu un Murtu.Lielbritānijas komandas kapteine ir Anne Keotavonga, kura pirms nepilniem četriem gadiem noslēdza tenisistes karjeru, bet komandas kapteiņa pienākumus pilda pirmo reizi.Abas komandas ļoti līdzīgā sastāvā Federāciju kausā tikās jau 2014.gadā Budapeštā, kad Latvija zaudēja ar 1-2. Toreiz Ostapenko, kura tobrīd WTA rangā bija vien 705.vietā, ar 5-7, 1-6 zaudēja Vatsonei, Marcinkēviča ar 3-6, 6-4, 5-7 sīvā cīņā atzina Kontas pārākumu, bet dubultspēlē Latvijas meitenes ar 1-6, 7-5, 7-6 (7-5) uzvarēja Vatsoni un Reju.Pasaules dāmu tenisa elitē Konta ielauzās pērn, kad iekļuva pasaules ranga labāko desmitniekā, oktobra beigās sasniedzot devīto vietu, bet gadu noslēdza vienu pozīciju zemāk.Karjeras laikā Konta divas reizes ir tikusies ar Marcinkēviču, izcīnot divas uzvaras, bet trīs reizes mērojusies spēkiem ar Anastasiju Sevastovu, arī tiekot pie diviem panākumiem. Tikmēr Vatsonei ir jau minētā 2014.gada uzvara pār Ostapenko, kā arī viens zaudējums Sevastovai.Lielbritānija Federāciju kausa Eiropas/Āfrikas zonas pirmajā grupā spēlē jau 13.gadu pēc kārtas. Pērn britu tenisistes aizkļuva līdz izšķirošajai cīņai par iekļūšanu otrajā Pasaules grupā, tomēr ar 0-2 piekāpās Beļģijai. Zīmīgi, ka pērn komandai līdere Konta nepalīdzēja.Lielbritānijas dāmas četras reizes ir cīnījušās Federāciju kausa finālā, taču 1967., 1970., 1972. un 1981.gadā izšķirošajās cīņās par trofeju cieta neveiksmes. Toties šī komanda ir vienīgā pasaulē, kura nav izlaidusi nevienu Federāciju kausa izcīņu, pirmo reizi šajās sacensībās startējot 1963.gadā.C apakšgrupas uzvarētājai sestdien būs jātiekas ar B grupas labāko komandu, bet C grupas pastarīte spēlēs ar B grupas vājāko vienību. B apakšgrupā spēkus samēros Horvātija, Ungārija, kā arī Bosnija un Hercegovina.Ostapenko Latvijas izlasē spēlē kopš 2013.gada, bet Marcinkēviča kopš 2009.gada Federāciju kausā nav piedalījusies tikai reizi.Pagājušo gadu Ostapenko noslēdza ar sešu zaudējumu sēriju, tomēr šo sezonu viņa iesākusi ļoti sekmīgi, jo vispirms Oklendas WTA "International" turnīrā sasniedza pusfinālu, bet sekojošajā Austrālijas atklātajā čempionātā aizkļuva līdz trešajai kārtai, kurā ļoti dramatiskā trešajā setā zaudēja spēcīgajai čehietei Karolīnai Plīškovai. Pagājušajā nedēļā viņa Sanktpēterburgas WTA "Premier" turnīra pirmajā kārtā zaudēja horvātietei Donnai Vekičai, tomēr triumfēja dubultspēļu sacensībās.Tikmēr Marcinkēviča šosezon piedalījusies vienīgi Ondrezjū-Buteo ITF 60 000 sērijas turnīrā Francijā, kurā zaudēja pirmajos mačos gan vienspēlēs, gan dubultspēlēs.Vismane pērnā gada beigās ASV sasniedza astotdaļfinālu prestižajā neoficiālajā pasaules junioru čempionātā "Orange Bowl", bet šogad piedalījusies prestižos junioru turnīros Čehijā un Slovākijā, vienspēlēs četros mačos tiekot pie divām uzvarām.Kā zināms, šajā turnīrā nepiedalās Latvijas pirmā rakete sieviešu tenisā Anastasija Sevastova, kura rangā ieņem 34.vietu. Viņa Federāciju kausā iepriekšējo reizi spēlēja 2010.gadā, kad bija vien 19 gadus veca.Vēsturē labāko sasniegumu Latvijas izlase guva 1993.gadā, kad startēja Pasaules grupā, iekļūstot 16 labāko pasaules izlašu vidū. Šogad Latvija Eiropas/Āfrikas zonas pirmajā grupā spēlēs ceturto gadu pēc kārtas. Ja pirmajās divās reizēs bija jācīnās par vietas saglabāšanu, pērn Latvijas sportistes pārspēja Ungāriju un izvairījās no pārspēlēm.Tallinā Federāciju kausā spēles tiek aizvadītas telpās uz cietā seguma kortiem svaigi atklātā tenisa centrā.