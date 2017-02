Ārste par pudelītēm: "Svarīgāk, ko ēd un dzer bērns, nevis - no kāda trauciņa"

Kā mēs uzglabājam bērnu pārtiku

Ja lieto svaigu pārtiku, pudelītes materiālam nav nekādas nozīmes

Būtiski, ko lejam iekšā traukā

Zīdaiņu pudelīšu mazgāšanai nevajadzētu izmantot sadzīves ķīmiju

Neredzu nekādu iemeslu uztraukumam par pudelīšu kaitīgumu

Šobrīd mums nav pieejami nekādi pētījumi, kas apliecinātu, ka šāda veida bērnu pudelītes palielinātu alerģiju gadījumu skaitu. Es aicinātu lielāku uzmanību pievērst tam, kā mēs uzglabājam bērnu pārtiku, proti, jo ilgāk pārtika, ūdens vai piens atrodas pudelītē, jo lielāka iespēja, ka var notikt kāda reakcija starp trauka materiālu un saturu.Jebkuram traukam, kurā mēs uzglabājam ēdienu, ir noteikts ķīmiskais sastāvs. Rezultātu ietekmē gan temperatūra, gan ekspozīcijas laiks, gan konsistence. Runājot par zīdaiņu pārtiku, vēlos uzsvērt, ka vienmēr jādod priekšroka svaigi pagatavotam, nevis uzsildītam ēdienam. Nevar pagatavot un ilgstoši uzglabāt.Ja tiek pagatavots svaigs piena maisījums un ieliets pudelītē, ko mazulis uzreiz iztukšo dažu minūšu laikā, pudelītes materiālam nav nekādas nozīmes, jo ekspozīcijas laiks ir ļoti īss. Pavisam cita lieta, ja maisījumu sagatavo ilgākam laikam, un pēc tam atkārtoti sasilda un liek ledusskapī. Tas var veicināt ķīmisko vielu aktivitāti, kā arī labvēlīgu vidi baktērijām.Jāņem vērā, ka nav divu vienādu cilvēku – kas vienam skādē, tad otram var būt pilnīgi neitrāli. Mēs nevaram viennozīmīgi runāt par to, ka kāda viela visiem izraisa vienādu reakciju, jo daudz kas ir atkarīgs no vides un citiem apstākļiem. Ļoti bieži tas atspoguļojas situācijās ar alerģijām – dzīvojot vienā valstī bērnam alerģija saasinās, taču, nonākot citā vidē, attiecīgais gēns kļūst mazāk aktīvs un alerģijas simptomi pazūd.Neviens pētījums nesniegs 100% atbildi - viss ir atkarīgs no tā, kāda bijusi kontroles grupa, kā ticis lietots pārbaudāmais produkts vai viela u.tml. Kā mēs pārbaudīsim, vai tiešām pudelītes materiāls ir vainīgs pie kādas saslimšanas un alerģijas? Vai ir bērni, kuri nelieto ne pudelītes, ne knupīšus? Pētījums, kas veikts uz pelēm un žurkām, nevar tikt 100% attiecināts uz cilvēkiem, bet tas jau netraucē celt paniku.Trauka sastāvā esošā viela vēl neko nepasaka, jautājums – ko mēs ar to trauku darām, vai karsējam, mazgājam ar verdošu ūdeni, saldējam, liekam mikroviļņu krāsnī vai tml. Tāpat būtiski, ko lejam iekšā traukā – skābu vai sārmainu šķidrumu u.tml. Tas maina arī ķīmisko reakciju iespējamību.Mūsdienās, diemžēl, viss tiek ļoti komercializēts, un dažādas akcijas, kā gadījumā ar bisfenola aizliegumu, nereti tiek uzsāktas tāpēc, ka kāds ir izskaitļojis savu finansiālo ieguvumu no tā, tāpēc šāda veida informācija ir rūpīgi jāanalizē. Jo biežāk savam bērnam gatavosim svaigu ēdienu, jo labāk viņa veselībai.Reizēm vecāki grēko arī ar pudelīšu mazgāšanu – gribētu uzsvērt, ka joprojām nav nekā labāka par tīru un karstu ūdeni. Zīdaiņu pudelīšu mazgāšanai nevajadzētu izmantot sadzīves ķīmiju, turklāt, ļoti rūpīgi jāievēro ražotāja noteikto, kā atļauts mazgāt vai uzglabāt attiecīgo trauku. Visi trauku mazgājamie līdzekļi veidoti tā, lai labāk atdalītu taukus no trauka virsmas, tāpēc iedomāsimies, kas notiek, ja šāda taukus šķeļoša viela nonāk mazuļa organismā.Šobrīd es neredzu nekādu iemeslu uztraukumam par pudelīšu kaitīgumu. Arī alerģiju pacientu skaits nav palielinājies. Tas, ka mūsdienu bērni ir daudz uzņēmīgāki pret dažādām alerģijām ir mīts. Pēdējos 10 gadus situācija nav mainījusies. Šādi mīti rodas tāpēc, lai sabiedrībai piedāvātu kādu jaunu produktu, iespējams arī satraukumu par plastmasas pudelītēm rada kāds, kurš ražo, piemēram, stikla pudelītes.Arī saldējot ogas vai dārzeņus, mēs tos liekam plastmasas traukos vai plastikāta maisiņos, tad jau sanāk, ka arī tā vairs nevaram darīt. Ja veselu ziemu ogas stāv plastmasas maisiņā plastmasas saldētavā? Izskan informācija, ka arī žāvējumi ir kaitīgi, taču simtiem un pat tūkstošiem gadu cilvēki to ir darījuši un lietojuši šādus produktus uzturā.No šādām ziņām, protams, ir arī kāds labums, iespējams, kāda mamma biežāk sāks gatavot mazulim svaigu ēdienu vai rūpīgāk ievēros ražotāja noteikumus, kā uzglabāt trauciņus, arī tas būs ļoti labi.