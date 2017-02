Konstantīns Calko pastāsta, kā viņš gatavojas starta Lemānas diennakts autosacīkstēs

Calko Lemānā startēs "ARC Bratislava" komandas sastāvā, kur kopā ar viņu brauks arī šīs vienības vadītājs Miro Konopka. Tāpat šobrīd tiek meklēts arī trešais komandas dalībnieks. "ARC Bratislava" komanda prestižajā sacīkstē startēs ar "Ligier JS P217 Gibson" prototipa automašīnu LMP2 klasē."Šobrīd sajūtas ir neticamas, jo par iespēju startēt Lemānā sapņoju 15 gadus, kopš nopietni aizrāvos ar autosportu. Tagad mērķa īstenošana ir ļoti tuvu, tāpēc esmu neizsakāmi priecīgs," gandarījumu neslēpa Calko.Lemānas 24 stundu sacīkstes šogad norisināsies 17. un 18.jūnijā, taču jau tagad Calko un viņa pārstāvētajā komandā notiek intensīvs darbs, lai sagatavotos startam."Atšķirībā no citiem gadiem, kad es biju tikai braucējs, šoreiz es daļēji būšu arī komandas menedžeris, tāpēc pienākumu ir vairāk. Kā allaž, sevi uzturu fiziskajā formā, skrienu, peldu, veicu citas fiziskas aktivitātes, taču tagad ir arī organizatoriski pienākumi. Jāorganizē mašīnas testi, jākārto superlicence, kura nepieciešama startam Lemānā. Jau esam sarunājuši, ka 27.martā netālu no Parīzes aizvadīsim testus uz simulatora, kas ir viens no nosacījumiem, lai tiktu pie superlicences. Simulatorā tiek "izspēlētas" dažādas iespējamās situācijas sacensībās, tur dalībnieki var iepazīties arī ar trases niansēm," skaidroja autosportists.Pagaidām Calko vēl nevarēja pateikt, vai līdz startam Lemānā būs kādas citas sacensības ar viņa līdzdalību. "It kā līdz jūnijam vēl ir gana daudz, taču laiks skrien ātri. Šobrīd risinām jautājumu par testu braucieniem ar jauno mašīnu, bet par sacensībām lielas skaidrības vēl nav," piebilda Calko."ARC Bratislava" komandas vadītājs Konopka iepriekš Lemānas 24 stundu sacensībās piedalījies arī 2006. un 2010.gadā, līdz ar to viņam jau ir iekrāta pieredze."Ar Konopku iepazinos aizpērn Francijā un mums izveidojās ļoti labs kontakts. Šobrīd tiek meklēts komandas trešais braucējs, jo ir uzrunāti vairāki autosportisti no Eiropas," sacīja Latvijas sportists.Sākotnēji bijis plānots, ka Lemānā "ARC Bratislava" komanda startēs ar "Oreca" prototipa automašīnu, tomēr pēc tam domas mainītas un izvēle kritusi uz "Ligier JS P217 Gibson" prototipa braucamo, jo šo mašīnu varēja iegūt ar labākiem nosacījumiem."Cik šāds prototips maksā, es nemaz nezinu, taču maz tas nav. Interesanti, ka pašu mašīnu var nopirkt, savukārt tās motoru iegādāties nevar, tikai izīrēt, tāpēc pēc sacensībām motors ir jāatdod atpakaļ. Mūsu LMP2 klasē pieteikušās 27 prototipu mašīnas, savukārt kopā sacensībās varētu startēt ap 60 komandām, jo ir arī divas GT klases," sacīja Calko.Viņš arī uzsvēra, ka debijas reizē galvenais mērķis viņam būtu aizbraukt līdz finišam. "Primārais ir sasniegt finišu, lai var redzēt rūtoto karogu. Skaidrs, ka Lemānā startē tikai ļoti ātri braucēji, tomēr tas nenozīmē, ka mums nebūs izstrādāta taktika, lai tiktu pēc iespējas augstāk," atzina autobraucējs.Calko vēl janvāra beigās ar "ARC Bratislava" komandu guva ceturto vietu Lemānas Āzijas seriāla sezonas kopvērtējumā LMP3 klasē, kas ļāva tikt pie ceļazīmes uz Lemānas 24 stundu sacīkstēm. "Aizvadītā sezona kopumā bija veiksmīga, jo izpildījām gandrīz visu plānoto. Tikai pēdējā posmā Malaizijā ne viss ritēja gludi, jo bija tehniskas problēmas ar mašīnu, tomēr beigās, izvēloties pareizo taktiku, ieņēmām sesto vietu, bet kopvērtējumā palikām ceturtie, kas ļāva tikt pie ceļazīmes uz Lemānu," norādīja Latvijas pārstāvis.Calko 2015.gadā kā pirmais no Latvijas autosportistiem sacentās Lemānas Eiropas seriālā (ELMS), kur kopā ar "SVK by Speed Factory" komandu izcīnīja trešo vietu LMP3 klases sezonas kopvērtējumā. Pērn Latvijas sportists šajā sacensību seriālā vairs neturpināja braukt.Vēl 2013.gadā Calko izcīnīja otro vietu "Radical Masters" Eiropas seriāla "Masters" klasē, bet sezonas izskaņā debitēja pasaules salonautomobiļu čempionātā (WTCC), aizvadot sacensības Makao trasē. Pēc tam decembrī viņš Portugālē aizvadīja testu braucienus ar "Audi R8 LMS Ultra" sacīkšu auto, ar kādu tiek startēts pazīstamajā FIA GT čempionātā. Arī 2014.gadā Latvijas pārstāvis startēja "Masters" klasē, taču nebrauca viens, bet kopā ar mazāk pieredzējušo spāni Hesusu Fusteru Plieho. Tā kā sezonas galvenais uzdevums bija progresa iegūšana, nevis čempionu tituls, ar augstiem rezultātiem sportisti neizcēlās. Pirms tam Calko 2012.gadā kļuva par čempionu "Radical Masters" sērijas sacīkstēs "Supersport" klasē, kā arī par pasaules vicečempionu kartingā.