Tavs horoskops šodienai. Piektdiena, 10. februāris

Uzmanību šodien fokusē sev, nevis draugiem, kaimiņiem un kolēģiem. Pašpārliecinātība var nest vērā ņemamus panākumus un pulcēt sekotāju pūļus. Vakarpusē droši dodies balllēties, tava harism plūdīs pāri malām un var izdoties nodibināt jaunas attiecības. Uz precētajiem Auniem tas gan neattiecas.Koncentrējies garīgām aktivitātēm un aizmirsti par negausību baudās. Lai arī ir nedēļas nogales sākums, pārmērīga aizmiršanās un ļaušanās dažādām vaļībām gluži vienkārši var ieilgt. Klausies mierīgu mūziku, glezno un apceri dzīvi no filozofiskā aspekta - tas var vainagoties ar būtiskām atbildēm sev pašam.Sargies enerģiju iztērēt sīkumos, kā arī gluži neauglīgos strīdos ar citiem. Tuvojoties pilnmēnesi, emocijas jau tagad sāks mutuļot. Centies izvairīties no jebkādiem konfliktiem, kā arī rūpīgi pārdomā, kādi vārdi nāk pār tavām lūpām. Cinismam un sarkasmam šodien nav vietas.Vēlme pēc vienatnes vainagosies ar panākumiem, ja vien laicīgi citus informēsi par šādu vēlmi. Maz ticams, ka Vēži šodien alks sabiedrības - īpaši svešāku cilvēku sabiedrības. Daudzus pārņems vēlme gremdēties atmiņās un ilgās, peldēties savos pārdzīvojumos. Viena īpaša dziesma, kāda sen nedzirdēta melodija vai nejauši sajusta pazīstama smarža var iemest atmiņu virpulī.Kolēģiem tu šodien vari būt gluži kā "skabarga pakaļā". Tavas augstās prasības un standarti citiem būs grūti pieņemami. Ja esi priekšniekos, uzmanies kādu aizvainot. Diena labvēlīga dažādiem atpūtas pasākumiem, ideālā variantā - ceļojumam kopā ar cilvēkiem, kuri tevi pazīst vislabāk.Pielāgošanās un kompromisu meklēšana prasīs laiku, bet tev gribēsies visu tūlīt un ātri. Šodien darbojies tandēmā ar visuzticamāko kolēģi. Steidzoties pēc panākumiem, atceries pasveicināt tos, kas nāk tev pa trepēm lejup. Jaunavu sievietes šovakar var īpaši mirdzēt kādā publiskā pasākumā.Veiksies viss, kur ieguldīsi personisku enerģiju un degsmi. Lielākoties tas attiecas uz darbiem, par kuriem ceri, ka rezultātam būtu jānes milzu nauda. Daļa no plāniem patiešām var īstenoties, droši liec lietā savu kompetenci! Attiecībās Svariem šī diena gan var izvērsties visnotaļ dramatiska.Intensīvs iekšējais dialogs šodien sniegs atbildes uz daudziem dzīvē būtiskiem jautājumiem. Daži Skorpioni izdomās, ka viss jāmaina par 180 grādiem, un uzņēmīgākie tik tiešām pieķersies klāt varenajiem pārkārtojumiem. Tas var skart arī mīlas dzīvi - daži pieliks punktu attiecībām, kas vairs nesniedz gandarījumu.Pastāv liela iespējamība sastrādāt muļķības un paviršības nozīmīgos dokumentos un atskaitēs, tāpēc ļoti rūpīgi visu pārbaudi. Neparaksti neko, kas nav simtprocentīgi izstudēts. Būs vēlme noticēt nereāliem solījumiem; īpaši uz to var iekrist daiļā dzimuma pārstāves.Darba daudz, laika maz, vēlme strādāt - vēl niecīgāka. Lieliska slinkošanas diena tiem, kuri to var atļauties! Citiem jāvergo, galvu nepaceļot. Sava darba augļus varēsi baudīt jau nākamās nedēļas vidū, kad, iespējams, saņemsi motivējošu uzslavu no priekšniecības.Nedomā pārāk daudz uz priekšu, centies dzīvot šodienā un baudi visu, kas nāk priekšā. Sevišķi negaidīti momenti šodien var sagādāt brīnišķīgus mirkļus un lielu prieku! Iespējams, tev šodien ir dzimšanas diena. Ja tā, svini to ar vērienu un neskopojies nekādām izvirtībām - ir piektdiena.Par saviem patiesajiem nodomiem runāsi nelabprāt. Gribēsies pasargāt kaut ko būtisku un svētu tikai pie sevis vien. Lielās ballītēs Zivis šodien nejutīsies kā ūdenī, drīzāk gribēsies baudīt vienatni vai divvientulību.