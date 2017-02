Atklājas baisas detaļas par ģimenes traģēdiju Lietuvā. Uz mirušā puisēna ķermeņa saskaitīti 40 sitieni

Māte ar dzīvesbiedru tirgojusi narkotikas Spānijā

Kā iepriekš ziņots, šokējošais incidents, kurā māte Monika K un patēvs Ģedimins Kontenis sita savu četrus gadus veco bērnu, risinājās Lietuvas centrālajā apvidū esošajos Ķēdaiņos. Abiem aizdomās turētajiem šobrīd piemērots drošības līdzeklis -apcietinājums. Monikai uz mēnesi, savukārt Ģediminam uz trim mēnešiem.“Uz zēna ķermeņa nav nevienas veselas vietas – ne uz galvas, ne muguras, ne uz vēdera, ne uz kājām. Eksperti teica, ka viņš sists ne tikai ar dūrēm, bet ar dažādiem priekšmetiem,” medijiem pagājušajā nedēļā teica lietai piesaistītais prokurors Vītauts Gatavecks. Lai gan piekautajam zēnam kļuvis aizvien sliktāk, vecāki izsaukuši ātro palīdzību tikai 14 stundas pēc eksekūcijas sākuma.Šobrīd atbildīgās iestādes turpina izmeklēt lietu. Atbildes uz sāpīgiem jautājumiem meklē arī ģimenes tuvinieki. Četrus gadus vecā puisēna īstais tēvs Artūrs Abromaitis, kurš šobrīd dzīvo Lielbritānijā un bija ieradies uz dēlēna bērēm, ar Lietuvas medijiem runāt atteicās. Daudz atvērtāki, komentējot traģiskos notikumus, kā arī Monikas un Ģedimina kopdzīvi, bija viņa brālis Mants un brāļa sieva Inesa.Tiesa gan, par Monikas un viņas četrus gadus vecā dēla dzīves gaitām pēc Artūra un Monikas šķiršanās radiniekiem esot bijis zināms ļoti maz – tik vien, cik pats Artūrs šad tad izstāstījis.Artūra brālis Mants lietuviešu medijiem izstāsta, ka lieliski atceras – uzzinot, ka viņa bijusī sieva Monika sākusi tikties ar šaubīgu reputāciju iemantojušo Ģediminu, bijis nemiera mākts.“Brālis teica, ka tolaik, kad Monika lidoja uz Spāniju, mērķis bija nevis piepelnīties, bet gan tikt pie Ģedimina. Pēcāk abi tur esot pieķerti tirgojam narkotikas,” kaimiņvalsts presei stāsta Artūra brālis Mants. Artūram neesot paticis tas, ka bijusī sieva blandās pa ārzemēm ar šaubīgu tipu, kamēr bērns palicis Lietuvā.“Taču ko gan Artūrs būtu varējis izdarīt? Tolaik pieskatīt mazo Monika uzticēja savai mātei Jolantai,” piebilst viņa brālis. Sociālajos tīklos gan demonstrēta cita aina – spriežot pēc izvietotajām bildēm, Monikas un Ģedimina attiecības šķitušas romantikas un laimes pārpilnas. “Sapratu, cik mānīga var izrādīties informācija sociālajos tīklos,” par redzēto izsakās Inesa Abromaite.Tiesa gan, pēc traģēdijas, kurā miris Monikas četrus gadus vecais dēlēns, viņas "Facebook" profilā palicis vien no morālās puses diskutabls ieraksts, pārdomas par traģēdiju, kurā viņa pati ir viena no galvenajiem aizdomās turamajiem, ziņo Lietuvas mediji.“Matiņ, tu šajā grēcīgajā pasaulē nodzīvoji tikai 4 gadus. Sava neilgā mūža laikā tev nācās ļoti daudz ciest. Dievs paņēma tevi ļoti agri, jo nespēja skatīties, kā tev dara pāri. Dusi mierā, nevainīgo dvēselīt. Āmen,” teikts Monikas "Facebook" ierakstā.Mantu Abromaiti arī izbrīnījuši Monikas mātes apgalvojumi, ka Artūrs ir pametis jaunu, dzīves nelutinātu sievieti vientulībā ar bērnu, paņēmis aizdevumu uz Monikas vārda un aizlaidies uz ārzemēm.“Nesaku, ka mans brālis ir zelta cilvēks, taču tas par to kredītu ir meli – viņi abi ņēma to naudu. Tolaik viņi bija jauna ģimene, Artūrs 20 gadus vecs, bet Monika vien 18. Gribēja iekārtoties dzīvē.”Artūra brālis atklāj, ka Monikas un Artūra kopdzīve esot bijusi, maigi sakot, problemātiska.“Kādā brīdī, aptuveni gadu pēc kāzām, Monika kopā ar dēlu piepeši pazuda no mājām. Artūrs viņus pēcāk atrada Baisogalu ciemā, kādā namā. Monika tur atradās kopā ar vairākiem nepazīstamiem vīriešiem, viņas dēls bija atstāts novārtā un netīrs, savukārt viņa pati esot bijusi alkohola reibumā,” izstāsta Mants. Artūra brālis atklāj, ka neilgi pēc šī gadījuma sekojusi arī abu šķiršanās un jaunā ģimene izjukusi.Mants izpauž, ka abi ar sievu ne reizi vien esot plānojuši tiesiskā ceļā panākt, ka viņi kļūst par Monikas dēla aizbildņiem, taču neveiksmīgi, līdz pat brīdim, kad jau bijis par vēlu. “Audzinām divus bērnus. Trešajam vieta arī būtu atradusies,” teic Mants.Iemesls, kādēļ Mants ar sievu nav spēris vajadzīgos soļus, lai paglābtu zēnu, esot bijusi Artūra šaubas par to, vai viņš ir puisēna bioloģiskais tēvs: “Brālis mums skaidroja, ka Monika ne reizi vien esot teikusi – neraizējies, ne tu esi viņa (bērna) tēvs.”Artūra brālis ar sievu mēģinājis sarunāt DNS testu, taču Artūrs neesot uzdrošinājies to veikt.Brālis atceras, ka puisēna bērēs, 31.janvārī, Artūrs neesot pateicis neviena vārda. Ceremonijā stāvējis pilnīgā klusībā un “eksplodējis” vien bēru mielasta laikā, kad dzirdējis Monikas vecmammas čukstus.“Viņš esot dzirdējis, kā Monikas vecmamma Jadviga blakus sēdošajiem klusībā stāsta, ka vairākkārt esot ievērojusi uz mazā puisēna ķermeņa sitienu pēdas. Reaģējot uz to, Artūrs beidzot atvēra muti – kādēļ tad neko neteici, ja redzēji?! – viņš skaļi iesaucās,” stāsta Mants.Kauņas apgabala prokuratūra turpina izmeklēt mirušā puisēna lietu kā iespējamu slepkavību. Pagājušajā otrdienā dzīvoklī, kurā bērns sists, liecību sniedza pati 23 gadus vecā Monika, kura šobrīd tiek turēta aizdomās par līdzdalību, izmeklētājiem koncentrējoties uz viņas dzīvesbiedru, 27 gadus veco Ģediminu kā galveno iespējamo vainīgo.Viņš izmeklētājiem atzinies, ka sitis bērnu ar dūrēm, siksnu un mobilā telefona lādētāju. Spriežot pēc kaimiņvalstī publiskotās informācijas, vardarbība pret mazo puiku izvērsta visas dienas (25.janvāra) garumā.Kā jau ziņots, todien, kādā brīdī Monika devusies uz vietējo darba biržas filiāli. Mediķus pāris izsaucis vien pašā vakarā, kad bērns jau bijis bez samaņas. Eksperti atklāj, ka uz četrus gadus vecā zēna ķermeņa kopumā atrastas ap 40 sitienu pēdas.Kā ziņots, Monika saņēma atļauju apmeklēt sava dēla bēres, taču, kā tika apgalvots Lietuvas portālā Lrytas.lt, sieviete pēdējā brīdī izdomājusi, ka to nedarīs. Tā vietā savam vienīgajam dēlam uz kapiem nosūtīja sēru vainagu ar sirdi plosošu pēdējo vēstījumu: “Tu nenomiri, vien par asariņu pārvērties... sērojošā mamma”.Vadoties pēc Lietuvas ieslodzījuma vietu departamenta aplēsēm, brauciens uz dēlēna bērēm Monikai būtu izmaksājis ap 25 eiro.