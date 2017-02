Pašvaldības policija informē, ka, skaidrojot notikušā apstākļus, atklājies, ka izsaucējs Riharda Vāgnera ielā uz īsu brīdi bija novietojis savu automašīnu, kurā tikmēr sēdēja sieva un zīdainis. Neilgās prombūtnes laikā pie automašīnas pieskrējuši divi tūristi un sākuši dauzīt pa automašīnas logiem, bet brīdi vēlāk viens no tūristiem mēģinājis iekāpt vadītāja vietā, skaļi kliedzot, ka viņš būšot automašīnas vadītājs.Tūristu rīcība pamatīgi sabiedējusi gan sievieti, gan viņas bērnu, kā arī piesaistījusi netālu esoša taksista uzmanību. Brīdī, kad taksists pienācis pie automašīnas, abi tūristi žigli devušies projām. Pa to laiku pie automašīnas bija atgriezies tās īpašnieks, kurš uzzinot par notikušo, sekojis abiem tūristiem un vienlaikus zvanījis policijai, ziņojot par angliski runājošo vīriešu atrašanās vietu.Pēc apstākļu noskaidrošanas policisti abus tūristus aizturēja un noskaidroja, ka viņi ir 24 un 26 gadus veci Lielbritānijas iedzīvotāji. Briti nevarēja izskaidrot savas rīcības motīvus, bet bija manāms, ka abi jaunieši ir pamatīgā alkohola reibumā.Policisti abus džentlmeņus nogādāja dežūrdaļā, taču viens no viņiem brīdī, kad viņš no policijas busiņa tika vests uz iecirkni, joprojām nespēja nomierināties. Vīrietis izrāvās no policistu tvēriena un metās bēgt, taču tālu viņš netika, jo pēc pāris soļiem paslīdēja kāja un bēglis klūpot ietriecās netālu novietotajā automašīnā. Jāpiebilst, ka nekur tālu viņš nebūtu ticis arī tad, ja nebūtu paslīdējis, jo tūrists sajauca debespuses, proti, ieskrēja dziļāk policijas pagalmā, nevis skrēja uz ielas pusi.Ņemot vērā, ka bēglis pēc sadursmes ar stāvošo automašīnu joprojām gribēja slieties kājās un turpināt bēgšanu, viens no policistiem pret viņu pielietoja elektrošoka pistoli. Vēlāk noskaidrojās, ka brits, kurš mēģināja bēgt, bijis 2,56 promiļu reibumā, bet viņa biedrs 3,18 promiļu reibumā.Par sīko huligānismu viņiem sastādīti protokoli un attiecīgi piemēroti 500 un 350 eiro naudas sodi.