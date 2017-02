Panākumu gadījumā Rīgas domes vēlēšanās partija sola ieviest bezmaksas sabiedrisko transportu

"Šogad Rīgas domes dotācija RS ir pārsniegusi jau 90 miljonus eiro. Ar šo finansējumu ir pilnīgi pietiekami, lai nodrošinātu bezmaksas braukšanu ne tikai Rīgas iedzīvotājiem, bet arī mūsu pilsētas viesiem. Tikai novēršot nelietderīgo naudas šķērdēšanu un samazinot administratīvās izmaksas, JKP atcels braukšanas maksu Rīgas sabiedriskajā transportā," teikts JKP izplatītajā preses paziņojumā.

"Tiem, kas mūs steigs apvainot nepamatotos solījumos un populismā, iesakām ielāgot: katrs no JKP programmas punktiem ir balstīts aprēķinos un ir reāli izpildāms. Tās nav vispārējas frāzes par gaišo nākotni, bet reāls plāns mūsu pilsētas attīstībai," skaidro politiskajā spēkā.

JKP šo uzdevumu saista ar "pirmo darāmo darbu" Rīgas domē - pašvaldības uzņēmumu audita veikšanu. Pēc Bordāna palīdzes Santas Suhakas teiktā, tādā veidā būšot iespējams samazināt administratīvās izmaksas un novērst nelietderīgu līdzekļu izšķērdēšanu visās Rīgas domes struktūrās. Ietaupītie līdzekļi tiks novirzīti rīdzinieku dzīves kvalitātes celšanai, sola politiskais spēks. "Būs iespējams investēt pilsētas infrastruktūras straujākā attīstībā, biznesa vides uzlabošanā, pilsētas starptautiskās konkurētspējas celšanā un iedzīvotāju sociālā atbalsta pilnveidošanā," norāda partijas pārstāvji.

Virzību uz bezmaksas transporta ieviešanu atvieglošot tas, ka ieņēmumi no biļešu tirdzniecības sastāda tikai vienu trešo daļu no "Rīgas satiksmes" ieņēmumiem, savukārt divas trešdaļas tiek subsidētas no budžeta. Otrkārt, gandrīz puse no e-talonu ieņēmumiem tiek izlietota to ražošanai, pārdošanai un uzturēšanai, treškārt, "RS pašreizējās administratīvās izmaksas un uzpūstie saimnieciskie izdevumi "nanoūdeņu" iepirkumiem un tamlīdzīgi dod iespējas samazināt šos izdevumus vismaz par 50%. Revidēti tiks arī visi līgumi par ārpakalpojumiem, ko RS iepērk no privātiem uzņēmumiem", skaidro JKP vadītāja palīdze.

Partija arī saskatu iespēju būtiski ieekonomēt līdzekļus, uz zemākiem procentiem pārkreditējot 200 miljonus eiro lielas Rīgas satiksmes parādsaistības.

JKP tāpat sola atteiksies arī no dārgā "kapu tramvaja" projekta, kas pašlaik rīdziniekiem draud ar jaunām 100 miljonu eiro kredītsaistībām. Skanstes tramvaja līnijas vietā tiks ieviesti jauni transporta maršruti un palielināts to kursēšanas biežums sastrēgumstundās, kas ļaus ērti pārvietoties pilsētā un atslogos pilsētas centru no privātā autotransporta.

Pašvaldību vēlēšanas notiks jūnija sākumā.