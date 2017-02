Francūzis sūdz tiesā uzņēmumu, kura kļūdas dēļ sieva pieķēra viņa sānsoļus

Kā raksta franču laikraksts "Le Figaro", kļūdas dēļ braucienus reģistrējoša aplikācija sūtījusi uz viņa sievas tālruni paziņojumus par vīra pārvietošanās maršrutiem.Uzņēmējs tikai vienu reizi izmantojis sievas tālruni, lai ieietu "Uber" sistēmā, taču nezināma iemesla dēļ paziņojumi par viņa braucieniem turpinājuši pienākt arī pēc iziešanas no tās.Franču uzņēmējs tagad no "Uber" pieprasa 45 miljonu ASV dolāru morālo kompensāciju par to, ka programmatūras nepilnības dēļ izjukusi viņa laulība.Uzņēmuma pārstāvji atteikušies komentēt prasību.Cits franču izdevums "The Local" piebilst, ka "Android" lietotājus šāda kļūme neskar, jo programmatūras ievainojamība novērota tikai "iOS" operētājsistēmā pēc 16. decembra atjauninājuma.Šī nav pirmā reize, kad populārā transporta aplikācija saskārusies ar lietotāju spiegošanas skandālu. Decembrī "Uber" iekūlās nepatikšanās, kad tā darbinieki esot izmantojuši programmatūru, lai izsekotu slavenības un politiķus, kā arī savus bijušos partnerus.