Likumsargi ziņo, ka saistībā ar notikušo uzsākts kriminālprocess un šodien tiks lemts par drošības līdzekļa apcietinājuma piemērošanu abiem aizturētajiem.Valsts policijas Rīgas reģiona pārvaldes Kriminālpolicijas pārvaldes policisti sadarbībā ar Baložu iecirkņa policistiem, pārbaudot informāciju par izvarošanu, noskaidroja 1994. un 1996. gadā dzimušu vīriešu iespējamu saistību ar šo noziegumu.Noskaidrojot abu atrašanās vietu, vakar, 9. februārī, policisti minētos vīriešus Rīgā aizturēja. Neviens no aizturētajiem iepriekš nav sodīts.Saistībā ar notikušo uzsākts kriminālprocess pēc Krimināllikuma 159. panta otrās daļas - par izvarošanu, ja to izdarījusi personu grupa. Par šādu noziegumu soda ar mūža ieslodzījumu vai ar brīvības atņemšanu uz laiku no pieciem līdz divdesmit gadiem. Tāpat uzsākts kriminālprocess pēc Krimināllikuma 160. panta pirmās daļas – par seksuālu vardarbību, ja to izdarījusi personu grupa. Par to soda ar mūža ieslodzījumu vai ar brīvības atņemšanu uz laiku no pieciem līdz divdesmit gadiem.Šodien, 10. februārī, tiks lemts par drošības līdzekļa apcietinājuma piemērošanu abiem aizturētajiem.