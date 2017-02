Indijas ciemata iedzīvotāji ada džemperus, lai sasildītu ziloņus. VIDEO

"SOS"organizācija plāno paplašināt savu darbību, lai nākotnē aprūpēt vēl 50 ziloņus. Viņi meklē ziedotājus, kas palīdzētu segt izmaksas – piebilstot, ka viena ziloņa uzturēšana izmaksā gandrīz 60 000 Rūpiju (800 Eiro). Indijā sastopama gandrīz 50-60% no visas Āzijas savvaļas ziloņu populācijas.

Ciemata iedzīvotāja Narvati stāsta: "Mēs darām priekš šiem dzīvniekiem, šiem ziloņiem. Kad cilvēkiem ir auksts šajā ziemā - šiem nabaga dzīvniekiem noteikti ir ļoti auksts, tāpēc mēs viņiem veidojam džemperus."Savvaļas dabas aizsardzības organizācijas "SOS" konsultants Kamini Šanders saka: "Maija ir ļoti jūtīga pret džempera valkāšanu. Kad mēs mēģinājām viņai uzlikt džemperi, ziloņu meitene atteicās to valkāt un mēģināja to nomest. Tātad, ja viņa nevēlēsies to valkāt mēs viņai to nepiespiedīsim. Ka viņai tas patiks, viņa to nēsās."Savvaļas dabas aizsardzības organizācijas "SOS" līdzdibinātājs Kartiks Satianaraians apgalvo: "Tradicionālā metode ziloņu pārvaldība, kas izmantota Indijā jau ilgu laiku, diemžēl, prasa daudz sāpju. Lai disciplinētu ziloņus pielieto iebiedēšanu un bailes. Tā ir liela problēma, jo ziloņi ir ļoti inteliģenti dzīvnieki, tie ir emocionāli un sabiedriski. Ziloņi dzīvo ganāmpulkos, kad jūs izraujat ziloni no ganāmpulka, tas ir kā bērna nolaupīšana. Tad jūs sitat viņu un darāt citas nežēlīgas lietas, lai viņu iebiedētu un pakļautu disciplīnai."SOS organizācija nākusi klajā ar inovatīvu risinājumu, lai palīdzētu ziloņiem pārciest salīgo ziemu. Organizācija ada viņiem džemperus. Tā strādā sadarbībā ar svētās hindu pilsētas Maturas svietēm. Dažus no džemperiem uzadījušas citu pilsētu sievietes un atvestas uz Maturu, lai tur veiktu pēdējos uzlabojumus.Utar Pradeša piedzīvot svelmīgas vasaras, bet ziemā temperatūra pazeminās līdz 5-6 grādiem pēc Celsija un to pavada salīgi vēji.Katra džempera radīšanā nepieciešami gandrīz 4 kilogrami vilnas un to divu līdz trīs nedēļu laikā ada 6-7 sievietes.