Mūsu pludmales volejbolisti jauno sezonu Floridā iesāk ne pārāk veiksmīgi

Ar otro numuru izliktie Samoilovs un Šmēdiņš ar 0-2 (19:21, 19:21) piekāpās vāciešiem Markusam Bekermanam un Larsam Flīgenam, kuriem ir dots vien ar 19.numurs.Jau pirmais sets Latvijas vadošajam pludmales volejbola pārim nebija diez ko veiksmīgs, jo visu laiku nācās atrasties iedzinējos ar pāris punktu starpību un beigās piekāpties ar 19:21. Tiesa, pirms tam pretinieki neizmantoja trīs setbumbas pēc kārtas, kas Samoilovam/Šmēdiņam ļāva pietuvoties un atjaunot intrigu.Savukārt otrais sets jau aizritēja punkts punktā, bet tehniskajā pārtraukumā Latvijas pāris devās ar vadību 11:10. Laukumā arī pēc tam turpinājās līdzvērtīga spēle, taču laikapstākļi bija krietni pasliktinājušies un, rezultātam otrajā setā esot 18:18, mačs tika pārtraukts. Pēc nepilnas stundas sportisti atgriezās laukumā un atsāka spēli, taču turpinājums Samoilovam/Šmēdiņam nebija sekmīgs un tika piedzīvots zaudējums.Līdz ar to Latvijas duets šo turnīru noslēguši dalītā 17.vietā.Samoilovs/Šmēdiņš B apakšgrupas ietvaros izcīnīja divas uzvaras trīs spēlēs un ierindojās otrajā vietā, tiekot pie iespējas spēlēt izslēgšanas turnīrā. Samoilovs/Šmēdiņš jauno sezonu sāka, ar 0-2 (23:25, 23:25) zaudējot amerikāņiem Šonam Rozentālam un Trevoram Krebam, kuriem turnīrā ticis 31.numurs, bet pēc tam ar 2-1 (21:16, 18:21, 15:10) uzvarēja poļus Mariušu Prudelu un Kasparu Kujavjaku, kuri izlikti ar 18.numuru. Savukārt noslēdzošajā grupas mačā Latvijas duets sīvā trīs setu cīņā ar 2-1 (21:19, 15:21, 15:12) pārspēja krievus Ņikitu Ļjaminu un Vjačeslavu Krasiļņikovu, sagādājot tiem pirmo neveiksmi turnīrā.Tikmēr otrs Latvijas duets šajā turnīrā Mārtiņš Pļaviņš un Haralds Regža, kuri bija izlikti ar 20.numuru, taču cieta neveiksmes visās trijās D apakšgrupas cīņās un noslēdza šīs sacensības ar dalītu 25.vietu.Otrdien kvalifikācijas sacensības nepārvarēja Rihards Finsters un Edgars Točs, kuri ar rezultātu 0-2 (10:21, 19:21) piekāpās vāciešu brāļiem Benetam un Dāvidam Poņievažiem.Pagājušajā sezonā Samoilovs un Šmēdiņš trešo reizi karjerā triumfēja Pasaules kausa kopvērtējumā. Latvijas duets uzvarēja trijos posmos - Klāgenfurtes "Major" sērijas turnīrā, Olštinas "Grand Slam" turnīrā un Antālijas "Open" sērijas turnīrā.Tikmēr sezonas svarīgākajās sacensībās - Riodežaneiro olimpiskajās spēlēs - viņi netika izslēgšanas spēlēs un ieņēma dalītu 19.vietu.Pēc sezonas 2012.gada Londonas olimpisko spēļu medaļnieku Šmēdiņu nosauca par Pasaules tūres labāko uzbrukuma spēlētāju.Tikmēr cits olimpiskais medaļnieks Pļaviņš pēc pagājušās sezonas apsvēra iespēju noslēgt karjeru, tomēr pēc ilgāka pārdomu perioda izlēma to vismaz gadu turpināt. Viņš uzsvēris, ka neuzstādīs četru gadu plānu, bet gan skatīsies uz priekšu pa vienai sezonai.Pagājušajā sezonā Pasaules kausa sacensībās Pļaviņa un Regžas duets ne reizi nespēja tikt augstāk par devīto vietu.Tikmēr Finsters un Točs 2015.gada izskaņā Katarā "Open" kategorijas turnīrā izcīnīja dalītu devīto vietu un pērn sāka pilnvērtīgi spēlēt Pasaules kausā, tomēr pērn viņi tikai reizi spēja izkļūt no pamatturnīra apakšgrupas, gūstot 17.vietu "Open" sērijas turnīrā Sočos.Pirms šīs sezonas izmaiņas notikušas Pasaules kausa posmu gradācijā. Tagad nozīmīgākajām sacensībām - pasaules čempionātam, "Major" posmiem un sezonas noslēguma finālturnīram - piešķirtas piecas zvaigznes, "Grand Slam" posmiem - četras zvaigznes, kamēr zemāka līmeņa turnīriem no vienas līdz trim zvaigznēm.Pēc šīs nedēļas sacensībām Fortloderdeilā dažādos kontinentos risināsies 1-3 zvaigžņu turnīri, bet sezonas pirmās četru zvaigžņu sacensības maija otrajā pusē tiks aizvadītas Riodežaneiro.Tāpat šogad Jūrmalā notiks Eiropas Volejbola konfederācijas (CEV) rīkotais Eiropas čempionāta finālturnīrs.