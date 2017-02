Māja Dobelē, kurā atrasti miruši vecāki un zīdainis







































Dzirdēts, ka narkomāni, lai apreibinātos lieto heroīnu, kokaīnu vai kādas citas narkotikas. Karfentonila nosaukums policijas hronikās izskan reti, bet nu šo nosaukumu dzird aizvien biežāk. Karfentanils ir sintētiska narkotika, spēcīgs opioīds. Veterinārijā to lieto, lai iemidzinātu lielos dzīvniekus. Latvijā tas parādījies 2012. Gadā, bet jau gadu vēlāk iekļauts aizliegto vielu sarakstā, vēsta TV3 raidījums „Bez Tabu”.„Ja agrāk tika izņemts heroīns ar karfentanila piejaukumu, tad tagad ļoti bieži tiek izņemts tieši karfentanils ar heroīna piejaukumu,” raidījumā norādīja Valsts policijas pārstāvis Sandis Radziņš. Savukārt Slimību profilakses un kontroles centra analītiķe Linda Sīle norādīja, ka aizvien biežāk narkotiku dīleri karfentanilu pārdod kā heroīnu, bet šī viela ir desmitiem reižu spēcīgāka par heroīnu un tā pārdozēšana var izraisīt krampjus, miegainību, palēnināt sirds darbību un apgrūtināt elpošanu, kā arī izraisīt nāvi.Tas, iespējams, nozīmē, ka narkotiku izplatītāji atraduši veidu kā ietaupīt, atšķaidot dārgāku narkotiku ar lētāku, bet lietotājiem to nesakot. Narkomānam šķiet, ka viņš lieto sliktas kvalitātes heroīnu un, nejūtot iedarbību, var atkārtot dozu. 2013. gadā karfentanilu policija konfiscēja 26 reizes, 2014. gadā – 48, bet 2015. gadā – 116 reizes. Pēdējo gadu laikā Latvijā karfentanils jau atņēmis dzīvību vismaz vairāk nekā desmit cilvēkiem.Nelegālajā tirgū karfentanilu sauc par „beločka” vai „sladkij kaif” („saldais kaifs”).Jāatgādina, ka no narkotiku pārdozēšanas mirušos vecākus un viņu mazulīti atrada tikai pēc tam, kad bojāgājušās sievietes māte sāka uztraukties, kāpēc viņa nevar sazvanīt savu meitu. Līdzās abu pieaugušo līķiem atrada šļirci ar stipras iedarbības narkotikām – karfentanilu. Savukārt trīs citus abus bērni – trīs, četru un piecus gadus veci – bija līdzās mirušajiem vecākiem un mazajai māsai, novārguši un noraudājušies.