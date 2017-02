Patrika Sveizija faniem būs arī iespēja izsolē iegādāties polo kreklu, kas redzams viņa mugurā filmā „Spoks”.

Aktieris Patriks Sveizijs gāja bojā pirms septiņiem gadiem, taču fani aizvien viņu mīl un Holivuda atceras.Aktiera talanta cienītājiem dota ekskluzīva iespēja iegādāties daļiņu no vēstures. Izsoļu nams „Julien’s Auction” piedāvās iegādāties dažas no lietām, kas reiz piederējušas 2009. gada septembrī no aizkuņģa dziedera vēža mirušajam aktierim.Izsole notiks Losandželosā šā gada 28. un 29. aprīlī. Kā ikoniskākais priekšmets tajā minēta melnā ādas jaka, kurā aktieris redzams 1987. gadā iznākušajā kinofilmā „Netīrās dejas”.Izsoļu nams, kurš pats sevi reklamē kā „Izsoļu namu zvaigznēm” lēš, ka ieņēmumi par šo jaku varētu sasniegt no 4000 līdz 6000 ASV dolāru.Augsti ienākumi tiek prognozēti arī polo kreklam ar garajām piedurknēm, kas redzams aktierim mugurā 1990. gadā iznākušajā filmā „Ghost”. Tā cena izsolē varētu sasniegt no 2000 līdz 4000 ASV dolāru.Izsolē piedāvās iegādāties arī sērfošanas dēli, ko aktieris izmantojis filmā „Point Break” („Lūzuma punkts”), „Oskara” nominācijas sertifikātu, pildspalvu kolekciju un Sveizija „Harley Davidson” motociklu.