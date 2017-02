Britu sabiedrības dāmu Taru Palmeri-Tomkinsoni mirušu atrada mājkalpotāja. Policija šo nāvi uz doto brīdi klasificē kā „neizskaidrotu”, taču ne „aizdomīgu”.

Tara bija labos draugos ar māsām Midltonēm.

Sabiedrības dāma Tara Palmere Tomkinsone











































22 attēli

Taras ģimene bieži devās uz Šveici slēpot kopā ar karalisko ģimeni. Tarai bija labas attiecības ar princi Čārlzu un princi Hariju.

Portugāļu izcelsmes mājkalpotāja trešdien ap pulksten 13:30 ieradusies sabiedrības dāmas Taras Palmeres-Tomkinsones dzīvoklī Londonā un atradusi savu darba devēju mirušu. Ēkas apakšstāvā esošajā dzīvoklī strādājoši renovācijas darbu meistari un dzirdējuši apkopējas skaļu kliedzienu. Burtiski pēc dažām minūtēm mājkalpotāja sacēlusi trauksmi un pie ēkas ieradusies ātrā neatliekamā palīdzība un trīs policijas automašīnas. Apbedītāji Taras nedzīvo ķermeni aizveduši vien vakara pusē.Kāds no Taras Palmeres-Tomkinsones draugiem izteicies, ka dažas nedēļas pirms savas nāves viņa no jauna atgriezusies „drūmā vietā”.Geju tiesību aktīvists Ivans Masovs atceras, ka iepazinies ar Taru pirms „pieciem vai sešiem gadiem”, kad draugi nolēmuši, ka viņš, kā cilvēks, kurš atveseļojas no alkoholisma, būtu labs paraugs Tarai. „Viņai tolaik dzīvē bija daudz problēmu,” atceras Masovs. „Viņai bija ļoti grūti atturēties no dzeršanas un apreibinošajām vielām.”„Viņa bija pieredzējusi daudz ķirurģisku operāciju, deguns sagādāja vislielākās problēmas – viņa par to nepārtraukti raizējās. Un kā punkts uz „i” vēl bija arī audzējs.”„Tara ne par ko nespēja pieņemt novecošanās procesu. Viņa bija ārkārtīgi trausla.”„Es netiku viņu saticis vairāk nekā mēnesi,” norāda Masovs. Viņš uzskata, ka ikreiz, kad no Taras bijis īsāks vai garāks klusuma periods, tas liecinājis, ka viņa atkal atgriezusies „drūmā vietā”.Aizvadītajā gadā Tara publiski atzina, ka cīnās ar pēkšņi sev konstatētu smadzeņu audzēju, kā arī retu auto imūnu saslimšanu.Pieci celtnieki, kas kopš pērnā gada septembra strādā pie dzīvokļa renovācijas tajā pašā mājā, kur mitinājās Tara, norādījuši, ka mājkalpotāja nākusi divas reizes nedēļā uzkopt sabiedrības dāmas apartamentus.Celtnieki vēl aizvadītajā nedēļā dzirdējuši kā 45 gadus vecā Palmere-Tomkinsone staigā pa dzīvokli un lieto putekļu sūcēju. Tara agrāk arīdzan vairākas reizes sūdzējusies dzīvokļa īpašniekiem par šiem celtniekiem.Tara dzīvoja prestižajā „Earl’s Court” rajonā, piecstāvu ēkas augšējā stāvā. Viņa no savas lejā esošās pastkastītes nebija izņēmusi trīs sūtījumus.Strādnieki teic, ka „nebija redzējuši” Taru kopš aizvadītās piektdienas, kad izdzirdējuši dzīvoklī savādu troksni, it kā kaut kas apgāztos.Taras Palmeres-Tomkinsones ģimenes draugi Velsas princis Čārlzs un viņa sieva Kornvolas hercogiene Kamilla publiski paziņojuši, ka „jūtas ļoti sarūgtināti” un pauduši līdzjūtību Taras tuviniekiem.Taras ģimene ar karalisko ģimeni sadraudzējās jau pirms daudziem gadiem Alpu kūrortā, kur Taras tēvs Čārlzs mācījis Velsas princim slēpot.Abas ģimenes vairākkārt kopīgi devušās uz Šveici slēpot. Tara savulaik bijusi viena no cilvēkiem, kas sniegusi morālu atbalstu princim Harijam un princim Viljamam pēc mātes – princeses Diānas – traģiskās bojāejas.Policijas pārstāvji norādījuši, ka šo nāvi uz doto brīdi klasificē kā „neizskaidrotu”, taču ne „aizdomīgu”.Taras draugi uzskata, ka sabiedrības dāma visticamāk atgriezusies pie savām vājībām, no kurām tā īsti nekad nav izārstējusies. Visticamāk kāda ballīte Londonā īsi pirms Ziemassvētkiem bijusi par stimulu, lai viņa atkal atsāktu lietot narkotikas.Pēc uzzinātās diagnozes par smadzeņu audzēju viņa ļoti no viesiem atsvešinājusies. „Viņa jutās sagrauta. Viņa daudz runāja par nāvi un dažkārt apsprieda savas bēres,” norāda paziņas.Pirms trīs mēnešiem kādā no intervijām Tara atzinās, ka pēc atklātā vēža viņu nepametot bailes, ka drīz nomiršot.Sarunā ar plašsaziņas pārstāvjiem aizvadītā gada novembrī Tara sacīja: „Janvārī, kad biju atgriezusies no slēpošanas brīvdienām, es devos pie ārsta, lai uzzinātu asins analīzes rezultātus. Es jautāju ‘Ko tie nozīmē? Vai varat man paskaidrot?’ Un ārsts pateica – ‘Man ir aizdomas, ka tas ir smadzeņu audzējs.’”„Es biju pārbijusies. Mani nepameta sajūta, ka drīz miršu. Ka man atlikusi tikai nedēļa, ko dzīvot, un tādā garā,” savos pārdzīvojumos dalījās Palmere-Tomkinsone.Asins aina atklājusi arī, ka viņa cieš no retas auto imūnas saslimšanas. Tas arī izskaidrojis biežo nogurumu, sāpes locītavās un akūto anēmiju (mazasinību).Jorkas hercogiene Sāra Fērgusone paudusi savu līdzjūtību, norādot, ka ir šokēta par traģiskajām ziņām par „brīnišķīgās, skaistās un enerģiskās Taras likteni”. „Mana mamma bija viņas krustmāte. Mamma viņu dievināja. Mēs visi esam dziļi šokēti un skumju mākti,” apliecina Sāra.Pēdējā laikā Tara dzīvoja ļoti noslēgti, draugi neatceras, kad viņa pēdējo reizi bijusi uz romantisku randiņu, lai gan agrāk Tara paudusi vēlmi pēc ģimenes un bērniem. „Es domāju, ka šajā vecumā būšu precēta divu bērnu mamma,” pirms dažiem gadiem izteicās Tara. „Es domāju, ka dzīvošu laukos, līdzīgi kā mani vecāki.”Kaimiņi zina teikt, ka Tara mēgusi „ļoti strauji un ātri” braukt ar savu sudraboto BMW automašīnu, tā it kā viņai nebūtu, ko zaudēt. Taču komunikācijā bijusi „ļoti jauka”.