Rajecka vīra jubileju nosvin uz kuģa un citi nedēļas spilgtākie notikumi. FOTO

Piedāvājam atskatu uz nedēļas interesantākajiem notikumiem.



NEDĒĻAS BALLĪTE! Olga nosvin vīra jubileju

5. februārī 45 gadi palika Olgas Rajeckas vīram Ivo Bunkavam. Savu dzimumdienu Ivo bija izvēlējies pavadīt uz kruīzkuģa “Romantika” Baltijas jūrā kopā ar Olgu un viņas meitu Mariju Miglinieci.



Kā Olga Rajecka uz kuģa svinēja vīra Ivo Bankava jubileju































































































48 attēli

NEDĒĻAS KLEITIŅA. Holivudas aktrises dīvainais tērps

Efekts vai defekts? Aktrises asimetriskā kleita atsedz mežģīņu apakšveļu









5 attēli

NEDĒĻAS PIRMIZRĀDE. Prominences dodas uz Latvijas Nacionālo teātri

Iestudējuma "Savādais atgadījums ar suni naktī" pirmizrādes apmeklētāji un aktieru svinības



































































































50 attēli

NEDĒĻAS UZSTĀŠANĀS. Lady Gaga “Super Bowl” kausa izcīņā

Dziedātājas Lady Gaga uzstāšanās „Super Bowl 2017”















































24 attēli

NEDĒĻAS KONKURSANTI. Pārsauļojusies Linda Leen cierē uz Eirovīziju

"Supernova 2017" atlases pirmā kārta









































































































































































































































































































149 attēli

NEDĒĻAS LEKTORS. Arstarulsmirusa lekcijas ir pieprasītas

Arstarulsmirus lekcijā "Pašregulācijas prasmes iekšējo resursu vairošanai"

























































29 attēli

NEDĒĻAS PRIEKS. Egliens atveseļojies

Aktieris Mārtiņš Egliens





























15 attēli

NEDĒĻAS SKAISTULIS. Latvietis starp "Mister International" favorītiem

Matīss Pastars konkursā "Mister International"















8 attēli

NEDĒĻAS DĀVANA. Tā futbolists lūdz piedošanu piekrāptajai draudzenei

Māja, kuru iegādājās neuzticīgais mīlnieks Džons Stounss















































24 attēli

NEDĒĻAS KINO. Dāmas maskās ierodas uz „Tumsa piecdesmit nokrāsās” pirmizrādi

Filmas "Tumsa piecdesmit nokrāsās" pirmizrāde







































































































































































84 attēli

NEDĒĻAS JAUTRĪBA. Dažas ne visai veiksmīgas bildītes

Holivudas aktrise Keita Bosvorta (34) redzēta Londonā gaisīgā un romantiskā mini kleitā. Taču tās asimetriskais dizains un redzamā apakšveļa samulsinājis daudzus fanus...5. februārī pirmizrādi Latvijas Nacionālajā teātrī piedzīvoja izrāde jauniešiem un vecākiem “Savādais atgadījums ar suni naktī”. To apmeklēja daudzi sabiedrībā pazīstami ļaudis.Pasaule atzinīgi novērtējusi popzvaigznes Lady Gaga (30) uzstāšanos „Super Bowl” kausa izcīņas starplaika šovā, nosaucot to par vienu no labākajiem priekšnesumiem dziedātājas karjerā.Sākusies starptautiskā dziesmu konkursa Eirovīzija 2017 nacionālā atlase “Supernova 2017” un zināmi jau pirmie pusfinālisti. Tie ir Lauris Valters, Linda Leen, “Franco Franco” un Miks Dukurs.6. februāra vakarā kultūras pilī „Ziemeļblāzma” Arstarulsmirus jeb kādreizējais mūziķis Gustavo vadīja pirmo lekciju cikla nodarbību „Pašregulācijas prasmes iekšējo resursu vairošanai”, uz kuru bija ieradušies negaidīti daudz interesentu.Latvijas Nacionālā teātra aktieris Mārtiņš Egliens pēc vairāku mēnešu ilgas cīņas ar veselības problēmām ir atveseļojies un atkal priecē skatītājus. Šajā nedēļā pēc gandrīz pusgadu ilgas pauzes viņš atgriezās uz skatuves.Šobrīd saulainajā Taizemes galvaspilsētā Bangkokā notiek viens no pasaules prestižākajiem vīriešu skaistumkonkursiem “Mr. International”. Tajā Latviju pārstāv Misters Latvija 2016 Matīss Pastars, kurš starp 36 finālistiem tiek minēts kā viens no favorītiem. Viņu dēvē par “īpatnēji skaistu”.Anglijas Premjerlīgas kluba "Manchester City" aizsargs Džons Stounss, kurš pērn britu medijos daudz aprunāts sava sānsoļa dēļ, nolēmis atvainoties savai mīļotajai meitenei, ar kuru ir kopā jau kopš bērnības, nopērkot teju četrus miljonus vērtu māju Češīrā.8. februāra vakarā kinoteātrī „Citadele” notika ilgi gaidītās romantiskās filmas „Tumsa piecdesmit nokrāsās” Latvijas pirmizrāde. Uz to ieradās simtiem dāmu, turklāt dažas no viņām ievēroja arī pasākuma tematiku – rotājās skaistās un noslēpumainās sejas maskās.Ir teiciens "ja kaut vēlies izdarīt labi, dari to pats," taču uz šiem selfiju varoņiem tas neattiecas. Šo pašbilžu autori bija tik aizņemti ar paštīksmināšanos, ka nepievērsa uzmanību pikantām un smieklīgām detaļām, kas redzamas fonā.