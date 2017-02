"Nordstrom" pagājušajā nedēļā paziņoja, ka atsakās no Ivankas Trampas kolekcijas tirdzniecības, jo tās pārdošanas apmēri bijuši tik nelieli, ka kolekcijas atrašanās veikalos jau sākusi radīt zaudējumus. Kompānija norādīja, ka lēmums ir tīri biznesa interesēs un tam nav nekādas saistības ar politiku, bet Trampa meita par tādu kompānijas lēmumu esot informēta jau janvārī.

Trešdien Tramps tviterī pauda neapmierinātību ar "Nordstrom" lēmumu, rakstot: ""Nordstrom" pret manu meitu Ivanku ir izturējies tik negodīgi. Viņa ir lielisks cilvēks - vienmēr mudina mani rīkoties pareizi! Šausmīgi!". Vēlāk ar šo ierakstu no Trampa privātā "Twiter" konta dalījās arī oficiālais ASV prezidenta konts.

Lai gan sākotnēji Trampa meitas zīmola pārstāvji noliedza sliktos pārdošanas rezultātus, izskanējis, ka arī citi mazumtirgotāji ir atteikušies no viņas apģērbu un aksesuāru kolekcijas izplatīšanas, jo pircēju interese par to ir maza.





Tomēr Tramps ar savu iesaisti izpelnījās asu kritiku par nespēju nošķirt privātās biznesa intereses no prezidenta amata, bet "Nordstrom" akcijas cena ceturtdien pieauga par 4%.

Turklāt daudzas amerikāņu slavenības pauda atbalstu mazumtirgotājam.





Komiķe Čelsija Hendlere devās iepirkties uz "Nordstrom", iepirkšanās noslēgumu iemūžinot fotosesijā pie Baltā nama. Ebreju izcelsmes komiķe sociālās saziņas vietnēs publicēja fotogrāfiju, kur viņa redzama kopā ar diviem draugiem. Fotogrāfijas parakstā bija teikts: "Gejs, musulmanis un ebrejiete devās uz "Nordstrom" un tad uz Balto namu, lai parādītu vidējo pirkstu Donaldam Trampam."



Arī aktrise Kristīna Deivisa publicēja ekrānšāviņu no "Nordstrom" internetveikala, kas apliecina, ka viņa ir iegādājusies "Sekss un lielpilsēta" kolēģes Sāras Džesikas Pārkeres apavu kolekcijas kurpju pāri.

Aktrise Rozija O'Donela arī publicēja ekrānšāviņu ar savu pasūtījumu "Nordstrom" un vienkāršu aicinājumu iepirkties šajā veikalā. Šīm slavenībām pievienojās arī daudzas citas, kas aicināja iepirkties "Nordstrom" vai pašas devās uz to iepirkties.

Vētru "Twitter" izraisīja arī Trampa padomnieces Keliannas Konvejas paziņojums kanālā "Fox News", ka "viņi izmanto viscienījamāko sievieti Donalda Trampa [ģimenē] - viņa ir viņa meita - un viņi izmanto viņu, kas ir bijusi sieviešu ietekmes, sieviešu tiesību darba vietā aizstāve, lai aizskartu viņu [Trampu]. Tādēļ es domāju, ka cilvēki spēj to saskatīt". Tad Trampa padomniece, sniedzot videointerviju no Baltā nama pagalma, aicināja: "Ejiet pirkt Ivankas lietas, to es jums saku. Man nepatīk iepirkties, bet es pati šodien kaut ko nopirkšu."

Daudzi "Twitter" lietotāji pauda sašutumu par tik klaju aicinājumu, jo ASV federālie likumi noteic, ka valsts amatpersonas nedrīkst izmantot savu stāvokli, "lai veicinātu kāda produkta, pakalpojuma vai uzņēmuma noietu vai gūtu personīgu labumu saviem draugiem, radiniekiem vai personām, ar kurām valsts darbinieks ir saistīts ārpusvaldības attiecībās".

Daži "Twitter" lietotāji ironiski norādīja, ka pašlaik ASV arī ētikai un morālei ir izpārdošanas cenas, bet citi vērīgi piebilda, ka Trampas kolekcijas apģērbi un aksesuāri ir ražoti Ķīnā, kas ir pretrunā Trampa aicinājumam izvēlēties ASV ražotas lietas.

Savukārt bijusī supermodele Taira Benksa un aktrise Džesika Alba iepriekš paziņoja, ka atsakās no savu produktu reklāmas Trampa producētajā televīzijas šovā "The New Celebrity Apprentice".



