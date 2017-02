Latvija saņems ielūgumu piedalīties Phjončhanas Ziemas Olimpiskajās spēlēs

Latvijas Olimpiskā komiteja (LOK) oficiālo ielūgumu saņems pirmdien, 13.februārī. Ielūgums svinīgi tiks piegādāts uz LOK biroju, Elizabetes ielā 49, plkst. 12:00

Phjončhana vienu gadu pirms olimpiskajām spēlēm































































un to saņems LOK ģenerālsekretārs un Latvijas Olimpiskās delegācijas “Phjončhana 2018” vadītājs Žoržs Tikmers.Ielūguma saņemšanas pasākumā būs iespēja pirmajiem apskatīt SOK ielūgumu uz spēlēm, kā arī saņemt aktuālāko informāciju par Latvijas Olimpiskās komandas “Phjončhana 2018” gatavošanos četrgades nozīmīgākajām sacensībām.Phjončhanas ziemas Olimpiskajās spēlēs piedalīsies vairāk kā 3000 planētas izcilāko ziemas sporta veidu pārstāvju no apmēram 100 pasaules valstīm. Tiks sadalīti vairāk kā 100 medaļu komplekti 15 sporta veidos – kalnu un distanču slēpošanā, biatlonā, frīstaila slēpošanā, ziemeļu divcīņā, tramplīnlēkšanā, snovbordā, šorttrekā, ātrslidošanā, daiļslidošanā, hokejā, kērlingā, bobslejā, kamaniņu sportā un skeletonā. Dienvidkorejas pilsēta Phjončhana ziemas Olimpiskās spēles uzņems no 2018.gada 9. līdz 25.februārim.Latvijas Olimpisko komiteju atbalsta ģenerālsponsori SIA “Latvijas Mobilais telefons” un AS “Latvijas Valsts Meži”; LOK sponsori – AS “Latvijas Gāze” un “4F”; LOK sadarbības partneri AS “Swedbank”, SIA “Moller Auto Krasta”, SIA “LDz Cargo” un VAS “Starptautiskā lidosta “Rīga””.