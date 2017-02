Paplašināts to vietu skaits, kur izņēmumā kārtā atļauts atrasties uz Rīgas ūdenstilpju ledus

Sadarbībā ar Rīgas pašvaldību

- Bābelītes ezers;- Gaiļezers;- Velnezers;- Dambjapurva ezers;- Ķengaraga dīķis;- Bolderājas karjers;- ūdenstilpes Uzvaras parkā;- ūdenstilpes Arkādijas parkā;- ūdenstilpes Viesturdārzā;- Juglas ezers (aizliegts atrasties uz ūdenstilpes ledus tālāk par 70 m no krasta līnijas, kā arī 700 m attālumā no Juglas upes ietekas un iztekas);- Ķīšezers (aizliegts atrasties uz ūdenstilpes ledus 1000 m attālumā no Juglas upes ietekas, 200 m attālumā no Langas upes iztekas, 200 m attālumā no iztekas pie Ezermalas ielas 8A, kā arī posmā no Mīlgrāvja tilta līdz Zušu ielai 39 (600 m attālumā no krasta līnijas));- Māras dīķis (aizliegts atrasties uz ūdenstilpes ledus 150 m attālumā no Mārupītes ietekas);- Juglas upes posms no Brīvības gatves līdz Vidzemes alejai 1;- Hapaka grāvja posms no Lielupes ielas 15A līdz Daugavgrīvas šosejai (aizliegts atrasties uz ūdenstilpes ledus 200 m attālumā no Beķera grāvja ietekas);- Vecdaugavas posms no Audupes ielas 3B līdz Vēlavu ielai 28;- Daugavas posms no Krasta ielas līdz Grāpju pussalai un 200 m attālumā no Beķergrāvja ielas Daugavas virzienā;- Sarkandaugavas posms no Uriekstes ielas 16 līdz Kundziņsalas 7.līnijai 18 (aizliegts atrasties uz ūdenstilpes ledus posmā no Aptiekas ielas 19 līdz Uriekstes ielai 8B, kā arī 50 m attālumā no tilta pār Sarkandaugavu (Kundziņsalas 6.šķērslīnija));- Bieķengrāvja posms no Mūkusalas ielas 75 līdz Mazajai Bauskas ielai 28A;- Zunda kanāla posms no Ģipša ielas līdz Āzenes ielai 12 (aizliegts atrasties uz ūdenstilpes ledus 50 m attālumā no gājēju tilta pār Zunda kanālu);- Buļļupes posms no Vakarbuļļu ielas 50 līdz Dzintara ielai 100 (ieskaitot līci pie SIA “Rīgas ūdens” bioloģiskās notekūdeņu attīrīšanas stacijas “Daugavgrīva”) un no Birzes ielas 25 līdz Birzes ielai 42;- Āgenskalna līča posms no Raņķa dambja līdz Balasta dambim 7 (aizliegts atrasties uz ūdenstilpes ledus 50 m attālumā no Mārupītes ietekas un 70 m attālumā no Zunda kanāla iztekas).Rīgas dome atgādina, ka ziemas periodā pašvaldība noteikusi paaugstinātas bīstamības periodu uz pilsētas administratīvajā teritorijā esošo un piegulošās jūras piekrastes publisko ūdeņu ledus. Šajā periodā iedzīvotājiem atrasties uz ledus ir aizliegts (skat. izņēmumu sarakstu).Rīgas pilsētas izpilddirektora rīkojuma izpildi kontrolē Pašvaldības policija. Saskaņā ar Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa normām par prasības neievērošanu izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu līdz 70 eiro. Savukārt personām, kas aizlieguma perioda laikā kāpj uz ledus apreibinošu vielu ietekmē, jārēķinās ar naudas sodu bez brīdinājuma, no 15 līdz 100 eiro apmērā.Rīgas dome atgādina, ka simtprocentīgi drošs ledus nemēdz būt, tādēļ iedzīvotājiem jābūt uzmanīgiem jebkurā gadījumā, īpašu uzmanību pievēršot bērnu drošībai. Pirms doties uz ledus, obligāti jāizvērtē tā stāvoklis, jo visur tas nav vienādi biezs. Atrašanās uz ledus vienmēr ir saistīta ar paaugstinātu risku!