Luksusa sakaru ierīces ražo Šveicē reģistrētā Krievijas kompānija "Gresso", kas radījusi jaunu līniju – "Gresso Meredian" "Pravoslavije". Kopā izlaisti 988 numurēti pareizticīgie telefoni, atbilstīgi Krievzemes kristīšanas gadskārtai.Telefoni ir pārklāti ar lapiņu zeltu un aprīkoti ar zelta tastatūru. Aizmuguri rotā iegravēts krusts un uzraksts krievu valodā "Spasi i sohraņi", ko varētu tulkot kā "Atpestī un svētī".Firma ar paveikto ļoti lepojas: “Pareizticīgā "Meridian" ekskluzīvo dizainu izceļ zelta tastatūra. Katrs taustiņš ir darināts no 18 karātu zelta (750. prove), un tos ar rokām pulējis viens meistars.” Tas esot vienīgais luksusa telefons ar divām SIM kartēm. Garantija – viens gads, cena – ar zelta pogām nepilni 6000 eiro, ar dimantiem – 23 545 eiro.Baznīcas nostāja gan ir atturīga. “Paldies ražotājiem, tomēr es ieteiktu viņiem pārdot pēc iespējas vairāk telefonu un ieņemto naudu ziedot kādam no Maskavā jaunbūvējamiem dievnamiem vai bērnunamam,” komentē Pareizticīgo baznīcas preses sekretārs Aleksandrs Volkovs.Maskavas patriarhāta runasvīrs Vladimirs Legoida atgādina, ka, iegādājoties dārgus telefonus ar pareizticības simboliem, nevar automātiski cerēt uz grēku izpirkšanu. Ceļš pie Dieva ved caur paša dvēseli, atgādina garīdznieks.Patriarhs Kirils pērn septembrī aizliedza klosteru vadītājiem izmantot zižļus, apdarinātus ar juvelierizstrādājumiem, to vietā iztiekot ar parastām koka nūjām.Pašam patriarham gan nav nekas pret greznu dzīvi. Kirils ne reizi vien redzēts uz jahtas, kas, visdrīzāk, pieder viņam pašam. 2012. gadā patriarhs pasūtīja ekskluzīvas mēbeles no Itālijas, un Krievijā sen ir zināma viņa vājība pret dārgiem pulksteņiem. Patriarhs arī nemitinās pieticīgā cellē, viņa mājoklis ir vairāk nekā 780 000 eiro vērts. Tautai paskaidrots, ka greznība ir nepieciešama, lai “atspoguļotu Baznīcas prestižu sabiedrībā”.