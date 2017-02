"Nē, viņš taču ir totāli psihs!" Latvietes dēka ar eksotisku ārzemnieku izvēršas īstenā drāmā

“Viņa vēlējās, lai es maksāju par visu”

Sagandē automašīnu un vaino izvarošanā

“Piedevu visu un aizmirsu, jo mīlēju viņu”

Viktorijas vēlmēm iztērējis ap 5000 eiro

Te redzama Rolanda un kādas Viktorijas bijušās klasesbiedrenes sarakste, kurā vīrietis izkrata sirdi par situāciju.

Latviete uzbrūk ar nazi

Viktorija šokā par Rolanda versiju

Rolands esot bezdarbnieks

Rolanda privātā sarakste ar Viktoriju, kurā sieviete viņam velta lērumu aizskarošu repliku.

Vajā pa Rīgas parkiem un murmina pesteļus

“Es, Rolands (vārds mainīts) Maurīcijas pilsonis, iepazinos ar Viktoriju (vārds mainīts) sociālajā tīklā “Facebook” pagājušā gada augustā. Pēc vairāku mēnešu ilgas saziņas izteicu viņai aicinājumu pavadīt savas brīvdienas no 7. līdz 23. novembrim Maurīcijā,” vēstulē Kasjauns.lv redakcijai raksta vīrietis.Turpinājumā Rolands stāsta, ka, gatavojoties Viktorijas ierašanās dienai, uzklausījis viņas vēlmes un sapircis visu, ko latviete gribējusi. “Viņa vēlējās, lai es maksāju par visu. Pirms tam gan mēs diskutējām, cik daudz naudas viņai pašai būtu nepieciešams, lai Maurīcijā varētu normāli pavadīt brīvdienas,” stāsta Rolands.“Pēc sarunām sociālajā tīklā uzskatīju Viktoriju par tuvu draugu. Viņai esot Maurīcijā, ļāvu izmantot savu automašīnu ekskursijām. Ātri vien viens otram iepatikāmies un sākām satikties,” turpina vīrietis.“Te piepeši vakariņās viņa pateica: ja reiz es gribu seksu ar viņu, man jāmaksā par visu, ko viņa vēlas, citādi es tikšot nosūdzēts policijai. Man šķita, ka viņa joko,” turpina vīrietis.Tālāk sekojis incidents, kurā esot apskādēta Rolanda automašīna. Viktorija esot iedzērusi stipri par daudz un, neuzmanīgi apejoties ar vīrieša auto, būdama pie stūres, radījusi tai bojājumus 528 eiro apmērā, vēstulē ziņo Rolands.“Pēc tā viņa izlēca no mašīnas un aizskrēja uz vietējo policijas iecirkni, kur iesniedza sūdzību par to, ka es esot viņu izvarojis,” atstāsta Rolands. “Kad ierados es, viņa pavēlēja operatīvajiem darbiniekiem mani arestēt. Redzot, ka policija nerīkojas pēc viņas ieskatiem, Viktorija sāka apgalvot, ka es esot neaizskarams, jo Maurīcijā strādāju kā juridiskais konsultants”.Aresta vietā policisti iztaujājuši Viktoriju un pieņēmuši lēmumu, ka seksuālās attiecībās abi stājušies pēc abpusējas piekrišanas. “Man bija visas iespējas tiesāties ar viņu par apmelošanu, nomelnošanu un naudas izspiešanu! Maurīcijā par to draud cietumsods. Tomēr es to nedarīju,” argumentē Rolands.Kā apgalvo Rolands, skandāls beidzies ar abpusēju izlīgumu – viņam bijis jāapmaksā Viktorijas atlikušais laiks Maurīcijā, savukārt viņai liegts kontaktēties ar Rolandu.“Samaksāju 220 eiro par viņas viesnīcām. Viņai bija teikts nekontaktēties ar mani, taču drīz Viktorija sazinājās un sūkstījās, ka viņai neesot naudas. Es biju vienīgais viņas paziņa Maurīcijā. Iedevu vēl 100 eiro. Piedevu visu un aizmirsu, jo mīlēju viņu,” sirdi izkrata Rolands. Pirms valsts pamešanas Viktorija esot atklājusi, ka jūtas ir abpusējas.Rolands stāsta, ka abi turpinājuši komunicēt arī pēc tam, kad Viktorija jau atgriezusies Rīgā. Pēc kāda laika Rolands paziņojis, ka plāno lidot ciemos – viņš tā izlēmis pēc tam, kad dzirdējis, ka Viktorijai esot problēmas ar kādu citu vīrieti. “Viņa dievojās, ka es esot vienīgais, kam šobrīd varot uzticēties,” piebilst Rolands.Turpinājumā vīrietis no Maurīcijas izstāsta, kā atkārtoti iekritis Viktorijas lamatās – pircis viņai dārgas mantas, tostarp arī zelta ķēdīti ar dimantiem, kas maksājusi ap 1500 eiro. Beigās Rolands pat uzticējis latvietei savu bankas karti un PIN kodu. Un nauda esot tērēta uz nebēdu. “Kopumā uz viņu iztērēju apmēram 5000 eiro,” apgalvo maurīcietis.Spriežot pēc Rolanda teiktā, abu neveselīgās attiecības turpinājušās vēl tikai dažas dienas. Kādā no vakariem, kurus pāris (tā šīs attiecības dēvē Rolands) pavadījis vienā no Rīgas bāriem, starp Viktoriju un Rolandu izcēlis pamatīgs kašķis.“Kamēr pīpēju ārpusē, pie manis pienāca un sarunu franču valodā uzsāka kāds francūzis. Viņš bilda kādu vārdu par Viktoriju, un viņa prasīja man, ko tas nozīmē. Es lūdzu, lai neuztver to ļauni, taču frāze bija – tu esi dabūjis skaistu prostitūtu,” atceras Rolands.Viņš stāsta, ka dzirdētais saniknojis Viktoriju, jo Rolands neesot mēģinājis aizstāvēt viņas godu ar dūrēm. Rezultātā mājup pie sievietes abi devušies katrs savā taksometrā. Mājās Viktorija esot sākusi viņam sist: “Kad sāku savākt savas mantas, lai dotos projām, viņa piepeši metās man virsū ar nazi un nedaudz trāpīja arī sejā. Viņas dzīvokli pametu asiņains un, nonākot viesnīcā, kurā biju apmeties, man tika izsaukta ātrā palīdzība.”Nākamajā dienā pie Rolanda viesojusies arī policija, taču sūdzības pret Viktoriju viņš neesot izvirzījis. Vīrietis portālam Kasjauns.lv apgalvo, ka kopumā Rīgā Viktorija no viņa “izvilkusi” 700 eiro, papildus tam liekot arī tērēties mediķiem, lai apkoptu sievietes radītos savainojumus. Vispēdīgi Rolands nācis pie secinājuma, ka Viktorija ir tipiska pašlabuma meklētāja, kura izmanto vīriešus. Turklāt viņš viņai neesot vienīgais, – ir daudzi citi, tostarp kāds turīgs Lielbritānijā dzīvojošs vīrietis vārdā Ali, kurš viņai apmaksājot ikmēneša rēķinus. Pēc neveiksmīgā ceļojuma uz Rīgu Rolands devies atpakaļ uz Maurīciju.Tiktāl Rolanda stāsts.Portālam Kasjauns.lv izdevās sazināties arī ar incidentā iesaistīto sievieti, Viktoriju. Šķiet, šis incidents viņai jau bija piemirsies, taču, izdzirdot Rolanda vārdu, reakcija bija: “Nē, viņš taču ir totāli psihs!”Dabūjusi zināt, ko Rolands Latvijas medijam izstāstījis par viņu, Viktorija teica, ka ir šokā. Viņa uzstāj, ka viss maurīcieša teiktais ir meli, turklāt šis vīrietis naski mānījies arī pats par savu dzīves situāciju.“Jā, ar Rolandu iepazināmies feisbukā. Runājām kā draugi, nekas vairāk. Man nācās uzklausīt viņa sūdzības par neveiksmēm mīlestībā – viņu negaidīti esot pametusi kāda sieviete, viņš esot neglīts, atbaidošs un jūtas nevienam nevajadzīgs,” savu versiju par abu iepazīšanos izklāsta Viktorija.“Tobrīd biju iecerējusi lidot uz Maiami, lai tur pavadītu brīvdienas, taču viņš izteicās, ka daudz interesantāk taču būtu paviesoties Maurīcijā pie viņa. Viesnīcas gan tur esot ļoti dārgas – nebūt ne tādas, kā tiek reklamēts internetā. Bet viņš visu zinot un ierādīšot, kā labāk,” atstāsta latviete.Nonākot Maurīcijā, viņa pavisam drīz sapratusi, ka ir nošāvusi greizi – Rolands esot bez darba, šad tad haltūrē kā gids, bet caurmērā dzīvo no vecākiem aizlienētas naudas.“Nekādas jūtas pret viņu man nebija. Sākumā dzīvoju pie viņa mājās, sapratu, ka viņam nav darba. Kādu dienu pastaigājoties viņš man palūdza, lai kopīgi uztaisām mīļu selfiju, kurā viņš mani noskūpsta. To viņš nosūtīšot sievietei, kura viņu pametusi. Lai zina, ka viņam dzīvē viss labi, un nožēlo savu rīcību,” izstāsta Viktorija, kura šādai bildei piekrita.Sieviete arī teic, ka ātri vien sapratusi, kamdēļ Rolands ticis pamests: “Apskatījos bildi tai sievietei, kura viņu it kā pametusi. Sapratu: ja tāds krokodils ir aizgājis no vīrieša, tad kaut kas tiešām nav labi.”Viņa arī apgalvo, ka uz Maurīcijas policiju devusies un sūdzību par izvarošanu esot iesniegusi pamatoti, bet Rolands izlūdzies, lai saglābj viņa reputāciju, un abi vienojušies, ka viņš apmaksās Viktorijai viesnīcu, kur pavadīt atlikušās sagandētā ceļojuma dienas. “Kad nonācu atpakaļ Latvijā, viņš man nelika mieru. Zvanīja, rakstīja, apgalvoja, ka nebūt nav tāds cilvēks, par kādu viņu uzskatu,” pauž Viktorija. Viņai bieži vien esot nācies viņam aizrādīt, ka ir aizņemta darbā, taču pēc 10 minūtēm sekojis kārtējais zvans.Arī par Rolanda ceļojumu uz Rīgu, kas bijusi viņa paša ideja, Viktorijai ir sava versija. Sieviete stāsta, ka, abiem šķiroties, viņa likusi Rolandam gaidīt pie dzīvokļa durvīm, kamēr pati savāks un atdos viņa mantas.Taču Rolands esot ignorējis sievietes norādījumus un pārkāpis dzīvokļa durvju slieksni. Pēcāk viņš esot sācis spiesties virsū Viktorijai, bet viņa aizstāvējusies kā nu pratusi.Ekrānuzņēmumos no sarakstes starp Viktoriju un Rolandu, kurus Kasjauns.lv redakcijai atsūtīja vīrietis, redzams, ka Viktorija viņu vaino arī vēlākā izsekošanā pa parku tumsā, smīkņāšanā un “maģisku vūdū buramvārdu skaitīšanā”.Šobrīd Rolands ir atgriezies Maurīcijā. Portālam Kasjauns.lv vīrietis teic, ka attiecības ar Viktoriju ir sarautas, taču nemitīgi uzstāj, ka viņa ir krāpniece un apmelojusi Rolandu dzimumnoziegumos.“Šī pieredze kopumā ir briesmīga. Vēlos to visu pēc iespējas ātrāk aizmirst, bet nevaru – viņš turpina man rakstīt un tagad par šo visu runā arī publiski,” par piedzīvoto ar ārzemnieku saka sieviete.Viktorija skaidro, ka šobrīd ir saziņā ar advokātu Maurīcijā, kurš sola, ka varot viņai palīdzēt tikt galā ar Rolandu un apturēt viņa uzmācīgās aktivitātes internetā. Kādu galu šī mīlas sāga ņems, rādīs laiks.