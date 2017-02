Mets Deimons atklāj, ka Klūnijs nav ievērojis "12 nedēļu likumu"

Tā mīl Džordžs un Amala Klūniji





































Tagad, kad neskaitāmi ziņu avoti apstiprinājuši runas par to, ka aktierim Džordžam Klūnijam un viņa sievai cilvēktiesību advokātei Amalai Klūnijai gaidāmi dvīņi, arī aktieris Mets Deimons pastāstījis, kā no kolēģa uzzinājis šo priecīgo vēsti.„Aizvadītajā rudenī mēs kopā strādājām. Viņš filmēšanas laukumā paaicināja mani sāņus un to pateica,” TV pārraides „Entertainment Tonight Canada” veidotājiem atzinis Deimons. „Es gandrīz apraudājos, biju tik laimīgs par viņu. Es apjautājos, kura nedēļa viņai rit? Un viņš man atbildēja – ‘Astotā.’”Mets Deimons pats ir triju meitu tēvs. Viņš juties šokēts, ka draugs par bērniem runā tik agrā grūtniecības stadijā. Pastāv nerakstīts likums nogaidīt „drošās” 12 nedēļas pirms ar šo prieka vēsti dalīties ar citiem.„Es iesaucos ‘Vai tu esi pie pilna prāta? Nestāsti nevienam! Tikai nestāsti par to tagad nevienam! Vai tad tu nezini 12 nedēļu likumu?’ Ko viņš, protams, nezināja,” norāda Deimons. „Ieteicu – ‘Tikai turi tagad muti, vecīt!’ Pēc četrām nedēļām es apvaicājos – ‘Vai viss labi?’ un viņš man atbildēja – „Viss labi.’”Lai gan Deimons uzskata, ka Klūnijs sākotnēji pārsteidzās ar paziņojumu, viņš esot neizsakāmi priecīgs par draugu. „Džordžs ir izvilcis lielo lozi visās jomās. Amala ir izcila sieviete. Viņi abi būs burvīgi vecāki. Šiem bērniem ir paveicies.”Ģimenei tuvu stāvošas personas slavenību žurnālam „People” zinājušas stāstīt, ka Amala abām ģimenēm prieka vēsti pavēstījusi klusi, bez liekas pompozitātes un „visi ir ļoti laimīgi”.Klūnija pārstāvis oficiālu paziņojumu nav sniedzis.Sarunu šova „The Talk” vadītāja Džūlija Čena savā pārraidē gan apliecinājusi, ka esot sazinājusies ar aktieri un viņš ziņu apstiprinājis. Čena apsveikusi topošos vecākus un pavēstījusi sekojošu, visiem interesējošu faktu: „Vēlamies darīt jums zināmu, ko vēl neviens nav teicis: bērniem pasaulē jānāk jūnijā.”Džordžs Klūnijs un Amala (tolaik Alamuddina) apprecējās Venēcijā 2014. gada septembrī. Kāzu svinības risinājās trīs dienas. Daudzo prominento viesu skaitā bija aktieri Mets Deimons, Emīlija Blanta, supermodele Sindija Krauforde ar vīru uzņēmēju Rande Gerberu un grupas „U2” mūziķis Bono.