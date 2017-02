"Supernova 2017" atlases pirmā kārta









































































































































































































































































































Otrajā atlases tiešraidē startēs Katrine Lukins, UP, Laura Lo pied. Chris Oak, Santa Daņeļeviča, The Ludvig, Miks Galvanovskis, Toms Kalderauskis, Markus Riva, „Triana Park”, „My Radiant You” un „The HiQ”. No viņiem četri dalībnieki tiks tālāk pusfinālā.Skatītāju balsojums, kurš notiks uzreiz pēc visu priekšnesumu izskaņas un ilgs tikai 10 minūtes, noteiks divus dalībniekus, kam dos iespēju turpināt konkursu, savukārt otrus divus kandidātus izvēlēsies žūrija. Skatītāju balsojuma vērtējumā tiek ņemti vērā arī straumēšanas servisa Spotify kopējie dziesmas atskaņošanas dati. Žūriju svētdien pārstāvēs Guntars Račs, Kaspars Roga, DJ Rudd un Intars Busulis.Lūk, šīs dienas visu 11 konkursantu dziesmas!