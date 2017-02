Pierādījumi esot vāji

Vienus iekļauj, citus ne

Reģistrēja jau 2004. gadā

Profesores mūža darbs

Vēstuli ministrijai parakstījušas onkologu, onkologu–ķīmijterapeitu, reto slimību speciālistu asociācijas un Rīgas Stradiņa universitātes Farmakoloģijas katedra.Pieprasīts arī pārskatīt melanomas jeb ādas vēža ārstēšanas vadlīnijas un izskatīt Veselības ministrijas onkoloģes Daces Baltiņas interešu konfliktu, apvienojot darbību Zāļu valsts aģentūrā un ministrijā ar darbu "Rigvir" holdingā.“Nav saprotams, kā zāles ar tik vāju (lai neteiktu – neeksistējošu) pierādījumu bāzi varējušas tikt iekļautas zāļu reģistrā,” pausts vēstulē.Viena no tās autorēm, Rīgas Stradiņa universitātes Farmakoloģijas katedras vadītāja Santa Purviņa skaidro, ka ar līdzšinējiem pētījumiem nepietiek, lai "Rigvir" atrastos kompensējamo zāļu sarakstā. Viņa norāda, ka ir jāizpilda noteiktas prasības, lai medikamentu varētu izmantot ārstēšanā.Šobrīd neesot skaidrs, kāpēc dažus medikamentus iekļauj kompensējamo zāļu sarakstā, bet citus ne. Ja valsts apmaksā šos medikamentus, jābūt pārliecībai, ka tie tiešām darbojas, piebilst speciāliste. Viņa arī vērš uzmanību uz “masīvo "Rigvir" reklāmu”, uz ko cilvēki var “iekrist”, ņemot vērā, ka vēža gadījumā tiek meklēti jebkādi risinājumi.Purviņa atgādina, ka šis jautājums nav aktualizējies tikai tagad. Viņa to izvirzījusi pirms trim gadiem, kad kāda medikamenta iekļaušana kompensējamo zāļu sarakstā atteikta, kamēr "Rigvir" bija iekļauts, kaut gan pētījumi neatbilda prasībām.Veselības ministrija kopīgi ar Nacionālo veselības dienestu un Zāļu valsts aģentūru šo jautājumu izvērtēs, tomēr šobrīd nav zināms, cik ilgu laiku tas prasīs."Rigvir" holdinga izpilddirektore Kristīne Jučkoviča norādīja, ka medikaments gan zāļu reģistrā, gan kompensācijas sistēmā iekļauts atbilstoši prasībām.“Rodas jautājums, kālab šāda diskusija notiek tieši tagad, kad kopš reģistrācijas brīža pagājuši jau 13 gadi. Šobrīd raugāmies nākotnē – Eiropas Komisija mūs atzinusi par Eiropas inovāciju, un mēs esam ceļā uz vienoto Eiropas reģistrāciju. Pieļauju, ka tieši šis varētu būt viens no iemesliem, kāpēc pašlaik notiek mērķtiecīga pretdarbība pret šīm vēža zālēm,” pauž Jučkoviča.Kopš 2011. gada šis recepšu medikaments ir pilnībā kompensēts Latvijas pacientiem ar ādas melanomu. 2015. gadā vēža viroterapija iekļauta ādas vēža un melanomas ārstēšanas klīniskajās vadlīnijās. Līdz šim viroterapiju ar "Rigvir" jau ir saņēmuši vēža pacienti no vairāk nekā 50 valstīm."Rigvir" izgudroja profesore Aina Muceniece (1924–2010), kura sešdesmitajos gados atklāja, ka cilvēka zarnu vīrusi (iegūti no maziem bērniem) spēj iznīcināt cilvēka audzējus, kas bija piepotēti kāmjiem. Laboratorijā pārbaudot 60 dažādus zarnu vīrusus, vienu ar visspilgtākajām vēža šūnu iznīcināšanas spējām nosauca par RIGVIR (Rīgas vīruss)."Rigvi"r īpašnieki ir Jurģis Auziņš (51%), Dite Venskus (40%), Ivars Kalviņš (3%), Andrejs Nollendorfs (3%) un Katrīna Pumpuriņa (3%).