Mursiju skrāris pirmais aukstuma vilnis kopš 1983.gada. Šī Spānijas province pārējai Eiropai ziemā piegādā 80% zaļumu.

Ko par to saka vietējie "Rimi" un "Maxima"

"Limits gan pagaidām noteikts tikai divos lielveikalu tīklos un pāris konkrētām precēm. "Tesco" veikalos vienā reizē vienam pircējam atļauts iegādāties tikai trīs kacenus lapu salātu, "Morrisons" tīklā ierobežojums ieviests salātiem un arī brokoļiem. "Tesco" skaidro, ka iemesls ir sliktie laikapstākļi Spānijā, kuru dēļ bijusi katastrofāli zema raža. Janvārī britu veikalos bija vērojams kabaču deficīts, jo šie dārzeņi bija cietuši no aukstuma, plūdiem un saules gaismas trūkuma. "Morrisons" pārstāvis uzsver, ka norma ieviesta, lai visu neizpirktu restorānu un mazo veikaliņu saimnieki.Pēdējo reizi briti pārtikas trūkumu piedzīvoja Otrā pasaules kara laikā – tas gan bija daudz nopietnāk, ar kartīšu sistēmu, kas attiecās arī uz karalisko ģimeni. Britu Lapu salātu ražotāju asociācijas pārstāvis Dīters Loids intervijā BBC stāsta, ka pirms Ziemassvētkiem Spānijā piedzīvotie plūdi iznīcinājuši dārzeņu sējumus. Jauna raža nevar izaugt, jo augsne ir pārāk mitra. Turklāt janvārī bija sals – pat saulainajā Maljorkā vietējos un tūristus pārsteidza putenis un apsnigušas palmas.Loids spriež, ka pašlaik britu veikalos nopērkamie salāti ir importēti no Kalifornijas. Parasti 80% zaļumu ziemas laikā visai Eiropai piegādāja nelielā Mursijas province Spānijas dienvidaustrumos.Šogad tur pieredzētas 30 gadu laikā spēcīgākās lietavas, nopietni cietuši arī paprikas un baklažānu lauki. Tādējādi krītas arī šo dārzeņu piegādes, tāpat ir problēmas ar tomātiem. Tikai trešdaļa Mursijas tīrumu pašlaik ir izmantojami lauksaimniecībai.Spānijas Augļu un dārzeņu ražotāju un eksportētāju asociācija FEPEX paziņojusi, ka lapu dārzeņu deficīts ilgs līdz aprīļa sākumam – ja klimats atkal nepievils. Ražas visā Eiropas Savienībā samazinājušās par 40 procentiem. Lielbritānija importē pusi dārzeņu un 90% augļu.Zane Udrase, "Maxima Latvija" komunikācijas speciāliste, britu veikalnieku izvēli kometē šādi: “Slikto laika apstākļu dēļ Eiropas dienvidos ir cietusi dažādu zaļumu un dārzeņu raža. Līdz ar to Eiropā ir cēlušās baklažānu, cukīni, paprikas, kāpostu, salātu cenas. Arī 'Maxima" veikalos ir nedaudz pieaugušas cenas dārzeņiem un zaļumiem, taču nekādi ierobežojumi iegādē netiek ieviesti. "Maxima Latvija" sadarbojas arī ar citu valstu piegādātājiem, lai varētu nodrošināt plašu dārzeņu klāstu.”Savukārt "Rimi" pārstāve Inga Bite teic" “Spānija, arī Itālija, Turcija un Grieķija ir piedzīvojusi neierasti aukstus laika apstākļus, kas Eiropā ir ietekmējuši dārzeņu un salātu ražas apjomus un pieejamību. Šobrīd mūsu veikalos izmaiņas ir pavisam nelielas, pircējiem arvien ir pieejami svaigi augļi un dārzeņi. Atsevišķas izmaiņas ir novērojamas, piemēram, salātu un tomātu sortimentā, kā arī paprikas, baklažānu, cukīni, brokoļu un gurķu cenā. Ņemot vērā mūsu stabilo sadarbību ar vietējiem ražotājiem, spējam nodrošināt pircējiem produkciju no Latvijas un Igaunijas siltumnīcām, piemēram, Getliņu tomātus, Mežvidu tomātus, Mārupes gurķus un salātus no Igaunijas audzētāja Grüne fee.”