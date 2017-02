Krievijas biatlonistei Glazirinai pasaules čempionāta laikā piespriež diskvalifikāciju

Glazirinai diskvalifikācija piemērota no šodienas līdz nākamajam IBU lēmumam šajā lietā.Sākotnēji Glazirinai bija paredzēts piedalīties pasaules čempionāta 7,5 kilometru sprinta sacensībās, bet viņas vietā tagad startēs Irina Uslugina.Glazirina ir viena no Krievijas sportistiem, kura minēta Pasaules Antidopinga aģentūras (WADA) neatkarīgās izmeklēšanas komisijas vadītāja Ričarda Maklarena ziņojumā.Decembra Maklarens publicēja sava ziņojuma otro daļu par dopinga lietošanu Krievijā, kurā tika paziņots, ka laika posmā no 2011. līdz 2015.gadam vairāk kā 1000 Krievijas sportisti 30 sporta veidos piedalījušies valsts izveidotā un atbalstītā dopinga sistēmā.Savukārt vēlāk IBU saņēma sarakstu ar 31 krievu biatlonistu, kuri lietojuši aizliegtās vielas, turpinot startēt augstākā līmeņa sacensības. Janvāra otrajā pusē tika paziņots, ka izmeklēšana turpinās vairs tikai pret septiņiem no viņiem, pret 22 tā pārtraukta, bet divi savlaicīgi saņēmuši pagaidu diskvalifikācijas.Pirms tam janvāra pirmajā pusē pasaules vadošie biatlonisti pieprasīja IBU noteikt bargākas sankcijas tiem kolēģiem un viņu pārstāvētajām valstīm, kuri tiks pieķerti dopinga lietošanā. Šī vēstule tika parakstīta Pasaules kausa posma laikā Rūpoldingā. IBU ārkārtas kongresā daļēji atbalstīja sportistu prasības, kā arī aicināja Krieviju atteikties no 2021.gada pasaules čempionāta rīkošanas. Gadījumā, ka Krievijas puse pati neatteiksies, čempionāts viņiem vienalga tiks atņemts.