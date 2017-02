Tavs horoskops šodienai. Pirmdiena, 13. februāris

Būs grūti ilgstoši koncentrēties, brīžiem kļūsi diezgan impulsīvs un nesavaldīgs. Tiklīdz tevi kaut kas neapmierinās, būsi gatavs atstāt darbu pusdarītu vai sarunu nepabeigtu. Lai izvairītos no problēmām un nesaskaņām attiecībās ar tuviniekiem, atturies no strīdīgu jautājumu risināšanas. Ieplāno ātri paveicamus darbus.Lai paredzētās tikšanās un pārrunas būtu auglīgas, būs cītīgi jāpapūlas, jārīkojas mērķtiecīgi un apņēmīgi. Nepaļaujies uz to, ka to, ko nezini tu, zinās citi, pats izrādi iniciatīvu un aizpildi robus zināšanās. Pateicoties neatlaidībai un sasniegtajiem rezultātiem, pierādīsi, ka spēj tikt galā ar radošām grūtībām. Sarežģītāk būs novērst tehniskas problēmas.Tavu modrību iemidzinās lišķīgu cilvēku saldie glaimi. Ja objektīvi novērtēsi situāciju, dosi pienācīgu atbildi un neizniekosi laiku tukšās sarunās. Neatsakies no saviesīgiem pasākumiem tikai tāpēc, ka pietrūkst iedvesmas vai nav noskaņojuma. Tieši tas palīdzēs tikt pāri apātijai un garīgam apsīkumam.Attiecībās ar apkārtējiem iezagsies pārpratumi, un ar to pietiks, lai ceļš uz kompromisu kļūtu sarežģītāks. Tomēr tas, ka pasliktināsies attiecības ar partneri, lai tevi nekavē būt godīgam un atklātam. Ieteicams rast radošu hobiju, tas neļaus ieslīgt grūtsirdībā un palīdzēs uzturēt dzīvesprieku.Tā vien gribēsi sekot kādam vilinošam piedāvājumam, taču ikdienas rūpes neļaus kļūt pārgalvīgam. Lai spertu kardinālus soļus, būs vajadzīga ne vien liela apņēmība, bet arī uzdrošināšanās. Dosies nelielā komandējumā, lai noskaidrotu apstākļus vai meklētu izeju no situācijas, ko iepriekš nespēji atrisināt.Kļūsi svārstīgs un neizlēmīgs. Gribēsi vēl un vēl pārliecināties, vai esi pieņēmis pareizo lēmumu. Diemžēl to, ka esi kļūdījies, sapratīsi tikai tad, kad kaut ko mainīt jau būs par vēlu. Pašsajūtas pasliktināšanās atgādinās par neizmantotajiem vai garām palaistajiem atpūtas brīžiem. Nedari sev pāri, par spīti aizņemtībai, izbrīvē nelielu atelpas brīdi.Doma, ka bez tavas līdzdalības nekas uz priekšu nevirzīsies, mudinās uz sasteigtu, pārgalvīgu rīcību. Lai cik ļoti tev gribētos būt situācijas noteicējam, par visu būt lietas kursā tik un tā neizdosies, būs apstākļi, kuru priekšā tev tomēr būs jāpiekāpjas. Nav labvēlīgs laiks pārrunām un attiecību risināšanai.Lēnāk pār tiltu! Meklē ērtākos un iebrauktākos ceļus – jaunatklāsmes prieku izbaudīsit citreiz. Risks var beigties vai nu ar morāliem, vai materiāliem zaudējumiem, tāpēc esi prātīgs. Vairāk laika velti atpūtai kopā ar ģimeni vai draugiem, darba lietas novirzot otrajā plānā. Atrisināsies kāds ieildzis strīds ar kaimiņiem vai tuvākajiem radiem.Saprasties ar apkārtējiem nebūs viegli. Vienoties par kopīgām aktivitātēm izdosies tikai pēc pamatīgām diskusijām un viedokļu apmaiņas. Ja gribi, lai tiktu atbalstītas tavas intereses, esi tiešs, izsaki argumentētus iebildumus vai ierosinājumus. Paplašini redzesloku, apmeklējot kādu kultūras pasākumu, tikšanos vai vienkārši saņemot noderīgu informāciju.Būdams par sevi pārliecināts un drošs, ka rīkojies pareizi, nespēsi noticēt tam, ka kādam tava rīcība varētu arī nepatikt. Apkārtējo pārmetumus nespēsi adekvāti uzklausīt. Cilvēkus, kas atļausies tev aizrādīt, uzskatīsi par saviem nelabvēļiem. Pirms dedzīgi sāc sevi aizstāvēt, pārliecinies, vai tev adresētajos pārmetumos ir kaut daļiņa patiesības.Prātosi, ka vajadzētu atpūsties vai izdarīt ko lietderīgu savas veselības labā. Taču labie nodomi ne vienmēr tiek īstenoti, un arī tu tālāk par prātojumiem netiksi, jo būs grūti atrast piemērotu brīdi, lai uzlabotu pašsajūtu. Kāds šķietami mazsvarīgs notikums ietekmēs tavu ikdienu vairāk, nekā iedomājies.Ja rodas nepārvarama vēlēšanās kalt nākotnes plānus, neatsaki sev šo prieku. Vienīgi parūpējies, lai šīs vīzijas būtu ne tikai skaistas, bet arī praktiski īstenojamas. Nejauc savas fantāzijas ar realitāti, kontrolē iztēli. Ieklausies pieredzes bagātāku cilvēku spriedumos, tādējādi izvairoties no muļķīgām kļūdām.