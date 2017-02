Krievi Galgauskā nofilmē, kā jauc nost Latvijā pēdējo padomju kodolbāzi. Iespaidīgs VIDEO

Protams, Galgauskā tagad vairs nav ne raķetes, ne armijnieku barakas. Tiek demontētas par bīstamām kļuvušās drupas – bijusī pazemes kodolraķešu bāze. Tā ir pēdēja no savulaik Latvijā okupācijas armijas uzbūvētajām 12 kodolraķešu bāzēm, no kurām piecas bija pazemes. Demontāžā iegūto betonu iecerēts izmantot otrreiz - ceļu būvniecībā un remontos.Jau vairākas nedēļas Zemessardzes poligonā Galgauskas pagastā strādā piecas ekskavatoru vienības un demontē pagājušā gadsimta sešdesmitajos gados tur ierīkoto kodolraķešu bāzi „Dvina R12”. Par to, ka PSRS laikā tur bijis militārs objekts, šobrīd liecina vien četras 32 metrus dziļas šahtas, kurās tika glabātas kodolraķetes un drupas no komandcentra, raksta lsm.lv.Militārā bāze pārstāja darboties pagājušā gadsimta astoņdesmitajos gados, un kopš tā laika tā bija pamesta. Veicot tehnisko apsekošanu, speciālisti secināja, ka objekts ir kritiskā stāvoklī un ēkām ir 90% nolietojums, tādēļ arī nolemts to demontēt. Jau pirms vairāk nekā mēneša tika nojaukta turpat esošā kara pilsētiņa, kurā bija 30 ēkas, bet pašlaik norit darbi pie kodolraķešu bāzes šahtu demontāžas, ko veic SIA „Demontāža”. Speciālisti atzīst, ka objekts ir sarežģīts, turklāt par to ir arī ļoti maz informācijas.