Bendika pirmo reizi pasaules čempionātos kvalificējas iedzīšanai

Līdz ar to Bendika ieguva tiesības sacensties arī pasaules čempionāta iedzīšanas sacensībās.Bendikai sākotnēji distancē bija diezgan lēns solis, jo uz pirmo šaušanu viņa ierindojās 68.vietā, tomēr pirmajā ugunslīnijā latviete nepieļāva nevienu kļūdu, kas ļāva pakāpties jau uz dalītu 22.vietu. Līdz otrajai šaušanai Latvijas vadošā biatloniste bija pakāpusies līdz 19.pozīcijai, tomēr divas pieļautās kļūdas atmeta cerības cīnīties par augstām vietām. Finišā viņa ierindojās 50.pozīcijā, no uzvarētājas atpaliekot nepilnas divas minūtes.Tikmēr otrai Latvijas biatlonistei Žannai Juškānei klājās vēl vājāk, jo šaušanā viņa pieļāva piecas kļūdas un ierindojās 95.vietā starp 101 biatlonisti.Savukārt par pasaules čempioni sprinta distancē tika kronēta pagājušajā sezonā dominējusī čehiete Gabriela Koukalova, kura startēja tikai ar 96.numuru. Šaušanā viņa nepieļāva nevienu kļūdu, bet finišā viņa par četrām sekundēm apsteidza šīs sezonas Pasaules kausa kopvērtējuma līderi Lauru Dālmeijeri no Vācijas, kura ceturtdien izcīnīja zeltu jauktās stafetes sacensībās.Uz goda pjedestāla zemākā pakāpiena piektdien sprintā stājās francūziete Anaisa Ševaljē.Koukalova, kura pirms apprecēšanās startēja ar uzvārdu Soukalova, līdz šim karjeras laikā vēl nebija tikusi pie zelta kādā no individuālajām pasaules čempionāta sacensībām.Hohfilcenē pasaules čempionāts sākās ceturtdien, kad 2x6+2x7,5 kilometru jauktajā stafetē uzvarēja Vācija, aiz sevis atstājot Franciju un Krieviju. Šoreiz neiztika bez skandāliem, jo krievu biatlonisti Antons Šipuļins un Aleksandrs Loginovs apbalvošanas ceremonijā atteicās paspiest roku titulētajam francūzim Martēnam Furkadam, kurš šiem abiem sportistiem distancē traucējis.Savukārt Latvijas komanda ceturtdien jauktajā stafetē tika apdzīta par apli un ierindojās pēdējā vietā 25 izlašu konkurencē. Ceturtdienas stafetē piedalīties paguva Bendika, Juškāne un Andrejs Rastorgujevs, kamēr vienība par apli tika apdzīta neilgi pirms Ilmāra Briča posma sākuma.Tikmēr pirms pasaules čempionāta bija cits skandāls, jo Austrijas policija trešdien veiktā reidā Kazahstānas izlasē atradusi aizliegtās vielas. Starp izlases dalībnieku mantām atrastas dopinga lietošanai paredzēts aprīkojums, kā arī aizliegtas vielas. Kazahstānas puse gan noliedz savu saistību ar aizliegtām vielām un gaidīs izmeklēšanas rezultātus.Sestdien pasaules čempionātā notiks desmit kilometru sprints vīriem. Savukārt svētdien norisināsies iedzīšana, bet nākamnedēļ biatlonisti sacentīsies individuālajās distancēs, stafetēs un masu startā.Labākos rezultātus šosezon uzrādījis pēdējo gadu Latvijas izlases pārliecinošs līderis Rastorgujevs, kurš četrās Pasaules kausa sacensībās ierindojies labāko desmitniekā, bet Eiropas čempionātā, nestartējot planētas spēcīgākajiem biatlonistiem, viņš izcīnīja bronzas medaļu iedzīšanā, bet bija ceturtais sprintā.Tikmēr 46 gadus vecajam Bricim, kurš karjerai pielika punktu 2012.gadā, bet pērn atgriezās, šosezon augstākā vieta Pasaules kausa individuālajās sacensībās ir 44.pozīcija sprintā Rūpoldingas posmā. Savukārt Bendikai šosezon augstākā vieta Pasaules kausa sacensībās ir 25.pozīcija, kas tika izcīnīta turpat Rūpoldingā iedzīšanā, bet Juškāne šosezon piedalījusies tikai IBU kausa posmos.Iepriekšējo reizi pasaules čempionāts Hohfilcenē notika 2005.gadā, kad bronzu desmit kilometru sprinta distancē izcīnīja Bricis. Kopš tā laika neviens Latvijas biatlonists pasaules meistarsacīkstēs uz goda pjedestāla nav kāpis.Pēc planētas meistarsacīkstēm sāksies Pasaules kausa noslēdzošais trimestris, kurā biatlonisti vispirms dosies uz 2018.gada ziemas olimpisko spēļu mājvietu Phjončhanu, pēc tam būs no Sočiem uz Kontiolahti pārceltais etaps, bet sezona noslēgsies marta vidū ar posmu Holmenkollenē.