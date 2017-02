Likumsargi informē, ka notikuma vietā sastapta sieviete, kurai uz vaiga un pieres bija nelieli zilumi, kā arī no auss bija nopilējušas asinis. Sieviete paskaidroja, ka izsaukusi policiju, jo dzīvesbiedrs viņai iesitis.Pēc mirkļa sastapts arī pats vaininieks ar saskrāpētu seju. Vīrietis uzstājīgi apgalvoja, ka viņš izsaucis policistus. Abas personas savstarpēji strīdoties policistiem vienlaikus centās skaidrot, kas viņu starpā noticis.Kārtības sargi strīdniekus atdalīja un noskaidroja, ka abu starpā izcēlusies ķilda par to, kurš no viņiem dosies prom no dzīvokļa.Uz notikuma vietu izsaukti Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta darbinieki, lai abiem cietušiem sniegtu palīdzību.Dzīvoklī atradās arī aptuveni mēnesi vecs zīdainis, kurš cieši gulēja savā gultiņā. Aplūkojot bērna uzturēšanās apstākļus, konstatēts, ka viņam ir viss nepieciešamais.Policisti vecākus izjautāja par strīdēšanos un kaušanos bērna klātbūtnē, norādot, ka tā ir vardarbība arī pret zīdaini. Vīrietis policistiem centās iegalvot, ka sišana pa seju neskaitoties vardarbība. Savukārt sieviete, dzirdot dzīvesbiedra izrunāšanos, paskaidroja, ka viņš ir lietojis alkoholiskos dzērienus.Pēc brīža ieradās mediķi, kuri apskatīja abus cietušos un noskaidroja, ka hospitalizācija viņiem nav nepieciešama.Sarunas laikā sieviete vairākkārtīgi atteicās rakstīt iesniegumu par vīrieša nošķiršanu no ģimenes. Savu lēmumu sieviete pamatoja, ka tikai vēlas paņemt mantas un doties ar bērnu pie savas mātes.Ar abiem dzīvesbiedriem panākta vienošanās, ka vīrietis dosies uz stundu prom no mājvietas, lai sieviete netraucēti varētu paņemt visu nepieciešamo un doties pie savas mātes. Drošības pasvērumu dēļ noskaidrota sievietes mātes dzīvesvietas adrese, lai tuvākajās dienās pārliecinātos par bērna uzturēšanās apstākļiem.Informācija nosūtīta RPP Bērnu likumpārkāpumu nodaļas darbiniekiem izvērtēšanai.