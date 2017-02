Tavs horoskops šodienai. Sestdiena, 11. februāris

Šī solās būt ļoti veiksmīga diena Auniem - tava enerģija kūsāt kūsās un vari paveikt lielas lietas! Ja rīkosies neierasti - rezultāts pārsteigs ne tikai pašu, bet arī citus. Īpašu "kaifu" atradīsi tieši tajās metodēs, kādas līdz šim nav pielietotas. Jauki, sirsnīgi pārsteigumi un liels prieks pašam par sevi.Spraigās nedēļas izskaņa var nest sev līdzi attiecību spriedzi. Taču tā būs patīkama, nervus kutinoša spriedze. Iedziļinies sava partnera iekšējā pasaulē, uzklausi un neskopojies ar komplimentiem. Dodot gūtais nudien būs neatņemams. Daži Vērši burtiski lidos spārnos romantiskās noskaņās.Iespējams, šodie nāksies piekāpties kādiem lēmumiem, kuriem tu nepiekrīti. Strīda centrā nebūsi tu, bet gan rīcības sekas, kas gan varētu būt tava atbildība... Lai izbēgtu no nesaskaņām, šodien nevienu neprovocē un neuzstādi savas prasības. Labāk paklusē un stāvi nostāk no visām vētrām.Vari dot startu kādiem tālejošiem plāniem. Gan karjeras ziņā, gan attiecību plānā. Tas, kas sen jau ticis gribēts, beidzot sāks iegūt reālas aprises. Jaunu ideju realizēšanai lielisks brīdis! Pilnmēness ietekmi tieši Vēži tradicionāli izjūt visasāk. Ja jūti nervu spriedzi, pārlaid to zem segas vienatnē.Negaidītas situācijas var izsist no līdzsvara. Iespējams kāds nepatīkams pārsteigums saistībā ar valsts iestādēm. Kāds iekavēts maksājums var rezultēties tiesu izpildītāja sejā. Svarīgi ir neapjukt un loģiski sastrukturēt tālākās darbības. Mīlas burvības skartajām Lauvām šodien izdosies lielisks divvientulības vakars.Ļoti daudz kārtojamu jautājumi. Tos, kas nav tavā kompetencē, īsti neizdosies apiet. Diemžēl. Šodien jādomā/jāstrādā par citiem. Attiecībās ar partneri labs laiks, lai izrunātu jautājumu, kas stāv noglabāts "labāk nerunāt" folderī. Šodien tevi uzklausīs un sapratīs pat viscietākās sirdis.Viss, ko darīsi, padosies viegli un bez piepūles! Lieliska diena Svariem! Spēcīgi mutuļojošas jūtas var izraisīt kāds cilvēks, kas iepriekš šķita antipātisks. Proti, pastāv iespēja zaudēt galvu tāda cilvēka dēļ, kurš likās "galīgi garām". Brīnumu diena, arvārdsakot.Neatlaidība un mērķtiecība ir obligāta Skorpioniem šodien. Ļoti daudzus - faktiski visus! - šķēršļus pārvarēsi tieši šādā veidā. Kā auns dur uz priekšu, un tu redzēsi drīzu rezultātu. Padošanās var maksāt iedragātu reputāciju. Pirmkārt jau paša Skorpiona acīs.Jātver pilnīgi visas ziņas, kas skar jomu, kurā gribi ielauzties. Daudz melu, kurus nāksies prasmīgi atsijāt no vērtībām. Attiecību jomā šodien vari izkoriģēt nedaudz iebojātas attiecības. Salīgt mieru ar kādu cilvēku - super, dari to, jo izdosies pat labāk, nekā cerēts!Panīkums mīlas dzīvē prasīs tavu iniciatīvu. Pats no sevis nekas nenotiks. Risks palaist pašplūsmā ļoti svarīgas lietas. Stāvi sardzē it visam. Laimīga sagadīšanās var sarūpēt burvīgu tikšanos ar kādu cilvēku, kurš sen, sen nav satikts, bet reiz spēlējis lielu lomu tavā dzīvē.Lūko pēc iespējas paaugstināt kvalifikāciju, jo pretējā gadījumā pastāv risks drīz saskarties ar profesionālu novērtējumu, kas būs ar mīnusa zīmi. Visu nākamo nedēļu īpašu uzmanību pievērs savam statusam un karjerai, vietai darbā. Tev teorētiski būtu jāceļas augšup, taču ir problēmas...Izpēti visu dokumentāciju, kas saistīta ar darba lietām. Tur ieviesusies kļūda var atstāt smagas sekas. Lai arī ir brīvdiena, velti sevi darbam un izaugsmei.