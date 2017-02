Tavs horoskops šodienai. Svētdiena, 12. februāris

Auniem šī var izvērsties par pamatīgas popularitātes dienu. Būsi ļaužu runās un uzmanības centrā. Ja tam pamatā ir tavi labie darbi, mutīgi izteicieni vai dziļas domas, kas izpaustas sociālajos tīklos - ļoti labi. Taču atsevišķiem Auniņiem var sagadīties kāds publisks nesmukums, kas iedragās reputāciju. Diemžēl.Pilnmēness jau pamazām liesē, tāpēc sakāpinātās emocijas jau var uzskatīt par vakardienu. Šodien cītīgi sagatavojies jaunajam darba cēlienam, jo jaunnedēļ no tevis tiks prasīts daudz. Īpaši jānoskaņojas valdošos amatos esošajiem Vēršiem. Klajā var nākt informācija, ar kuru tev būs pienācīgi jātiek galā un jānodzēš ugunsgrēks.Vientuļajiem Dvīņiem šodien zvaigznes paredz nozīmīgu iepazīšanos, turklāt tas notiks publiska pasākuma ietvaros. Ja esi gatava saņemt debesu dāvanas, mājās nesēdi, bet gan saposies un ej cilvēkos! Vēl pirms Valentīndienas šī var izvērsties par tavu personīgo mīlas dienu.Kvēlojošas domas par mīļoto cilvēku no vienas puses radīs tīkamas emocijas, no otras - neciešamas ilgas. Īpaši grūti tas būs Vēžiem, kuru otrā pusīte atrodas ārzemēs. Lai neiekristu melanholijā, šodien nodarbini sevi sadzīviskā plānā - tīri māju, mazgā drēbes, sakop pagalmu.Var nākties saskarties ar skaudību no citu puses. Viegla aizsvilšanās gadījumā, ja saņemsi kritiku. No nenovīdīgiem ļautiņiem šodien bēdz pa gabalu, tā saglabāsi emocionālu komfortu. Šī diena nav laba finansiāla rakstura lietu risināšanai. Kategoriski neiesakām aizņemties naudu.Burvīgs laiks tiem Jaunavām, kuri jūtas atraduši savu īsto un vienīgo cilvēku. Šodien var lemt par kopīgu tālākās dzīves ceļu, kā arī ieņemt mazuli. Viena no lieliskākajām dienām februārī, Jaunava! Esi gatavs lieliem pārsteigumiem, un arī pati Jaunava droši var to sarīkot citiem.Lielākie prieki un arī lielākie pārdzīvojumi šodien var būt saistīti ar jaunāko paaudzi, ar bērniem. Ja vien iespējams, neļauj viņiem justies vieniem. Labsirdīga izrunāšanās no sirds var atdarīt daudzus vārtus uz citkārt slēptām emocijām. Tu esi kādam vajadzīgs, to šodien paturi prātā.Šaubas un nepārliecinātība par iznākumu var sagandēt visu. Šodien "dur" uz priekšu, atpakaļ neskatoties. Tas var attiekties arī uz svarīgu lēmumu attiecību jomā. Ja gribas šķirties - šķiries. Sirds pateiks priekšā pareizo risinājumu akūtai problēmsituācijai.Ļoti daudz jāstrādā ar sevi, lai citiem tava klātbūtne šodien būtu patīkama. Viegla aizkaitināmība, sajūta, ka otram vajadzētu prasties uzminēt tavas vēlmes un vajadzības. Kaprīžu diena. Mēģini savaldīties. Vakarpusē labsajūtu sniegs sevis īpaša palutināšana.Nule sākušās attiecības var izrādīties nozīmīgākas nekā domāji. Dažam Mežāzim izdevies sastapt savu nākamo dzīvesbiedru. Precētajiem Mežāžiem vēlams piestrādāt pie savu attiecību klimata uzlabošanas, jo caur šādu prizmu šodien varēsi sajust patiešām laimes sajūtu.Ja kāda sen gaidīta tikšanās dažādu iemeslu dēļ negaidīti atceļas, nebēdā. Šodien lieliski vari sarūpēt sev labu garastāvokli, piemēram, iepērkoties. Tiesa gan, nauda tavās rokās kusīs kā pērnais sniegs, toties pirkumi būs ar labu pievienoto vērtību un ilgtermiņā izdevīgi. Droši ej šopingā!Jūtas Zivtiņās zeļ un plaukst, un mutuļo un nedod miera. Iemīlēšanās laiks daudziem. Kur vien iesi, visur varēsi saskatīt iekāres objektus. Bīstams laiks poligāmi noskaņotām Zivīm. Meli ir ar lielu potenciālu nākt gaismā un pārvērsties skandālu virknē. Brīdinājām...