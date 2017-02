Zēna māte Oksana atklāj detaļas par abu bērnu psiholoģisko noskaņojumu.

Kas ir "Zilais valis" un kā tas sākās

Vainīgais apstiprina savu saistību

Apsūdzētais Filipss Budeikins, kuru tur aizdomās nāves grupu vadīšanā

















Pārmetumi arī sociālajam tīklam

Vecāki, sargiet savus bērnus!

Zēna mātei Oksanai ir aizdomas, ka uz šādu rīcību abus pamudinājusi tieši spēlīte internetā. Tās būtība - koķetērija ar nāvi. Krievijā "Zilais valis" dzēsis jau vismaz 100 pusaudžu dzīvības. Spēlīte sastāv no dažādiem uzdevumiem, piemēram, cilvēki sūta viens otram fotogrāfijas ar sagrieztām vēnām, bet visam jābeidzas ar reālu suicīdu.Pamestā "Radiotehnikas" ēka ir populāra jauniešu pulcēšanās vieta. Lai arī tās apkaime ir ierobežota, bērni tur viegli var iekļūt. Pagājušajā svētdienā ap pl.15 ugunsdzēsēji tur aizturēja 13 gadus veco zēnu un 14 gadus vecu meiteni. Abiem bijušas sagrieztas rokas.Zināms, ka pusaudži sarakstījās kādā sociālajā tīklā. Meitene todien, jau esot ēkā, bija nosūtījusi īsziņu savam tēvam, kurš steidza uz Imantu un abus bērnus sastapa vienā no ēkas augstākajiem stāviem. Puiša māte uzskata, ka šī meitene centusies pievērst sev ģimenes uzmanību, šantažējot viņus ar iespējamo pašnāvību."Divas vientulības satikās," LTV7 raidījumam komentē Oksana, "mans dēls uzskatīja, ka viņš nevienam nav vajadzīgs un viņu neviens nemīl, un arī meitene domājusi tāpat," viņa teic. Dēls mātei pastāstījis, ka viņš draudzeni noķēris un neļāvis nokrist. Oksana arīdzan atklāj, ka dēls varējis justies slikti, jo viņa noteikusi dažādus ierobežojumus: "Mēs atņēmām datoru, telefonu. Telefonu atdevām tikai pirms nedēļas. Iespējams, tieši telefona neesamības dēļ viņš uzskatīja, ka vairs nevienam nav vajadzīgs," skaidro māte.Par to, ka abi bērni iesaistījušies spēlē "Zilais valis", liecinot interneta vēsture, ko zēns tajā darījis. Māte šo informāciju izpētīja laikā, kad tehnika bija dēlam atņemta.Abi jaunieši šobrīd atrodas psihiatriskajā klīnikā.Kasjauns.lv jau vēstīja, ka novembrī Sanktpēterburgā tiesas priekšā stājies 21 gadu vecais Filips Budeikins, kuru apsūdz par piedalīšanos "nāves grupu" organizācijā sociālajā tīklā "VKontakte". Šo grupu vadītāji ar dažādiem psiholoģiskiem paņēmieniem pamanījās novest pusaudžus pašnāvībā. Budeikins, kurš vienā no kultveidīgajām "nāves grupām" bija pazīstams zem segvārda Filips Lis, pagaidām ir vienīgais aizdomās turētais 15 pusaudžu pašnāvības pamudināšanas lietā.Pērn maijā Krievijas medijus un sociālos tīklos pāršalca baiss, šermuļus uzdzenošs stāsts laikrakstā "Novaja gazeta", kurā žurnāliste Gaļina Mursalijeva, satiekoties ar bojāgājušo bērnu vecākiem, detalizēti izklāstīja, kā šīs grupas darbojas. "Meduza.io" raksta, ka žurnāliste apgalvoja - nezināmi "pieauguši ļaudis sistēmiski, plānveidīgi un mērķtiecīgi" noveda bērnus pašnāvībā, "manipulējot ar nozīmēm un izdomātiem simboliem".Uzdevumi bērniem bija jāveic naktīs, kas noveda pie miega trūkuma, pašsajūtas pasliktināšanās, analītisko spēju trūkuma. Pusaudži pēc šādas ietekmēšanas pārstāja adekvāti uztvert notiekošo un nonāca spēcīga psiholoģiskā spiediena pakļautībā, norādīja izmeklētāji. Šajās grupās nāve tika minēta kā vienīgais ceļš uz izeju no sarežģītās dzīves.Rakstā, kurā intervēti arī daži aizgājušo bērnu vecāki, bija teikts, ka vairākas mātes pamanīja krasas pārmaiņas sava bērna uzvedībā - atvases mūždien bija neizgulējušās, lai arī ieslēdzās savā istabā jau visai agri, kļuva noslēgtākas, taču parasti tam tika rasts izskaidrojums - gan jau tās vienkārši ir pārejas vecuma izpausmes.Autore saskaitīja 130 pašnāvības, kuras Krievijas bērni esot paveikuši laikā no 2015.gada novembra līdz 2016.gada aprīlim, un 2015.gada 25.decembrī dzīvi pašnāvībā esot beiguši pat četri bērni. Vēlāk gan atklājās, ka šis skaits, visticamāk, ir uzpūsts un liela daļa pašnāvību bija vienkārši inscenējumi.Rakstā bija teikts, ka gandrīz visi mirušie bērni piedalījās "VKontakte" domubiedru grupās, kur viņi izpildīja dažādus grupu vadītāju noteiktus uzdevumus - uzrakstīt eseju par pašnāvību, sagriezt rokas, uzzīmēt tematisku zīmējumu. Pēdējais uzdevums bija - uztaisīt pašnāvību. Tie, kas atteicās to darīt, tika izslēgti no grupas. Žurnālistes rakstā bija minēts arī vārds Filips Lis, kurš esot bijis administrators vienai no šīm grupām.Šī publikācija izsauca milzu sabiedrības sašutumu, turklāt baisais temats nepalika nepamanīts arī Latvijas sociālo lietotāju vidū. Drīz vien Krievijas Izmeklēšanas komiteja ierosināja kriminālprocesu pēc Krievija Federācijas Krimināllikuma 110.panta - "Novešana līdz pašnāvībai".17.maijā par "nāves grupām" pastāstījuši paši to radītāji - "Lenta.ru" pētnieciskajā materiālā tika izklāstīts, kādā veidā "nāves grupu" administratori pamudināja jauniešus beigt savu dzīvi. Tekstā bija teikts, ka administratoru grupa sastāvēja nevis no "pieaugušiem "leļļu pavēlniekiem"", bet gan jauniešiem.Materiālā bija vēstīts arī par 20 gadus veco Filipu Lisu, kurš veidoja grupas "ar psihodēlisku saturu", aicināja tajās pusaudžus, publicēja materiālus par pašnāvību, izklāstīja savārstījumus par šo tēmu, kā arī lika pildīt dažādus uzdevumus. Tika izziņots arī tā dēvētais "flešmobs", kura laikā 8.decembrī jauniešiem masveidā jāinscenē pašnāvības, pirms tam atstājot pirmsnāves vēstuli sociālajā tīklā. Tā ietvaros desmitiem skolēnu notēloja, ka beidz dzīvi pašnāvībā. 20 gadus vecais jaunietis šo grupu vadījis izklaides labad. Līdzīga motivācija bijusi arī citiem administratoriem, bija teikts rakstā.Pats Filips Liss virtuālajā vidē sākumā apstiprināja, ka viņam ir saistība ar šīm grupām, bet pēc tam sāka to noliegt. Viņš sākotnēji sacīja, ka viņa administrētā grupa atbildīga par "vismaz 10 pašnāvībām", taču drīz vien mainīja savu nostāju un pavēstīja: "Es radīju grupu ar vienu mērķi - noreklamēt to, lai iegūtu sekotājus, "patīk" novērtējumus." Pēc dažiem mēnešiem viņš vēlreiz mainīja savu nostāju, intervijā vienam no medijiem sakot, ka tomēr mudināja bērnus uz pašnāvību.Viņš atzinās, ka pēc Gaļinas Mursalijevas publikācijas noliedza savu vainu, jo baiļojās, ka grupu slēgs. "Atceries gadījumu ar Habarovskas cilvēkēdāju. Cik cilvēku toreiz rakstīja, ka tādus vajag sadedzināt? Lūk, tēlaini runājot: es dedzināju," viņš esot teicis. Jaunietis sāka apgalvot, ka tiešā veidā ir pamudinājis pat 17 jauniešus uz pašnāvību.15.novembrī, likumsargiem Piemaskavā beidzot izdevās aizturēt Filipu Lisu, kuram tagad izvirzītas apsūdzības par novešanu līdz pašnāvībai, kuras izmeklēšanu atbildīgās amatpersonas uzsāka vēl maijā. Izmeklētāji arī sabiedrībai atklāja aizdomās turētā īsto vārdu - Filips Budeikins.Amatpersonas apgalvo, ka izmeklēšanā izdevās identificēt 15 pusaudžus, kuri dažādos Krievijas reģionos izdarīja pašnāvību. "Saskaņā ar psiholingvistiskās ekspertīzes slēdzienu, grupas administratoru sarakstē ir mudinājums uz suicīdu, izdzīvošanas instinkta deformācijas veicināšana un nāves devalvācija," bija teikts izmeklētāju dokumentā.16.novembrī Sanktpēterburgas rajona tiesa arestēja Budeikinu. Viņa lietā liecības snieguši 10 cilvēki. Izmeklētāji ir pārliecināti, ka Budeikins patiesi ir vainojams bērnu pašnāvību izraisīšanā.Pārmetumus šajā lietā saņēma arī "Vkontakte" administrācija. "Mail.ru Group" ģenerāldirektors Boriss Dobrodejevs, kurš atbild arī par šo Krievijā populāro sociālo tīklu, ar preses sekretāru starpniecību sacījis: "Mums nav zināms, par kādām "Vkontakte" grupām teikts Izmeklēšanas komitejas iesniegumā. Mūsu kompānijai nav nekādas tolerances pret pamudināšanu uz pašnāvību. Ja tiek radīta grupa, kas veltīta šai tēmai, tā tiek nekavējoties neatgriezeniski bloķēta."Dobrodejevs norādījis, ka sociālais tīkls ne tikai reaģē uz "Roskomnadzor" (interneta satura uzraugi Krievijā) pieprasījumiem "nāves grupu" lietā, bet arī veic iekšējo monitoringu, taču uzņēmumā ir reaģēts uz katru pieprasījumu slēgt kādu no grupām.Lai pasargātu savas atvases no dažāda veida apdraudējma internetā, svarīgi atcerēties °"Drošs internets" speciālistu dotos padomus:Runājiet ar bērniem un izrādiet patiesu interesi par to, ko viņi par sevi raksta un, kas ir viņu virtuālās vides draugi. Ja uztraucaties, ko Jūsu bērns dara, piemēram, portālā draugiem.lv, piereģistrējieties tur arī pats un uzaiciniet savu draugu pulkā arī savu bērnu – tā Jums būs iespēja pavērot, ko viņš dara un kas ir viņa draugi.Esiet godīgi un atklāti sarunās ar bērniem. Norādiet uz iespējamajiem apdraudējumiem virtuālajā vidē. Aizliegumi un dažu interneta mājaslapu bloķēšana mājas datorā neaizstās sarunas starp jums un bērniem, turklāt piekļūt internetam bērns var arī ārpus mājas (skolā/ bibliotēkā/ interneta kefejnīcās).Brīdiniet bērnus, ka viņi nedrīkst izpaust dzīvesvietas adresi, telefona numuru vai citu personisku informāciju, kas citiem dod iespēju apdraudēt bērnus. Jautājiet arī viņu domas par iespējamām sekām un ļaujiet pašiem atbildīgi pieņemt lēmumu.Norādiet, ka nedrīkst izpaust informāciju par citiem ģimenes locekļiem, ko pieaugušie paši negribētu.Skaidrojiet, ka cilvēki virtuālajā vidē mēdz slēpt savu patieso personību. Tāpēc nedrīkst akli uzticēties visam, kas atrodams un rakstīts internetā.Pabrīdiniet bērnus, lai nekādā gadījumā netic visam, ko viņiem stāsta skaistā meitene vai atlētiskais puisis, kas viņus ir uzrunājis internetā. Nedrīkst ticēt visam arī tad, ja puisis/ meitene nosūta vairākas it kā savas fotogrāfijas. Ir vērts atcerēties - internetā ir miljoniem dažādu fotogrāfiju, ko ļaundari mēdz izmantot, lai iepazītos ar saviem potenciālajiem upuriem.Ja bērns Jums atklāj, ka kāds anonīms, virtuāls sarunu biedrs uzstājis ar viņu satikties, draudējis, izteicis aizskarošas piezīmes vai seksuāla rakstura piedāvājumus, tad Jums par to jāinformē portāla vadība, kā arī tiesību sargājošās iestādes.Neizdzēsiet e-pastus vai sarakstes, kur kāds anonīms cilvēks draud, apvaino, seksuāli uzmācas vai citādi aizskar Jūsu bērnu. Šie dati vēlāk var kalpot potenciālā varmākas atmaskošanai.Vienojieties: ja bērns tomēr vēlas satikties ar kādu no internetā iepazītajiem draugiem, tad tam jābūt saskaņotam ar Jums.Datoru novietojiet visai ģimenei atklātā telpā, nevis bērnu istabās. Tas palīdzēs uzmanīt saziņu un bērna darbības internetā.Brīdiniet bērnus, ka, izmantojot internetu pie publiski pieejama datora, kāds var uzzināt par Jums vai Jūsu bērniem personisku informāciju. Piemēram, gadījumā, ja bērns savu e-pastu vai sociālā tīkla profilu aizvērs ar "X" nevis "Iziet", tad nākamajam datora lietotājam atvērsies iepriekšējās personas profils vai e-pasts.Stāstiet saviem bērniem par iespējamiem draudiem internetā, bet neaizliedziet darboties internetā, jo tas tikai pamudinās darīt to slepeni un bērns neuzticēsies jums patiešām būtisku problēmu gadījumā.Fotogrāfijās, kurās bērns redzams ģimenes dzīvoklī, mājā vai savā istabā, var būt redzama ļoti privāta informācija - paša vai ģimenes locekļu vārds, uzvārds pie sienas redzamajā diplomā; skolas nosaukums un stundu plāns; mājas adrese; pa logu redzams pagalms un apkārtne, kurā bērns dzīvo; ģimenes privātās fotogrāfijas un tml. Šī informācija var kalpot svešiniekam kā palīgs, lai bērnu izsekotu, satiktu, uzbruktu, draudētu vai veiktu citas ļaunprātīgas darbības.Esiet draugs un vienlaikus arī uzticības persona savam bērnam - ar savu rīcību un uzvedību lieciet bērnam saprast, ka jūs kā vecāks vienmēr viņam palīdzēsiet un atbalstīsiet, ja viņš kļūdīsies, jutīsies slikti vai ar savu rīcību pats sev būs kaitējis. Nenosodiet bērnu par viņa kļūdām un Jūs būsiet pirmais, pie kura bērns vienmēr giezīsies, ja nonāks nepatīkamā situācijā, pieredzēs pazemojumu, vilšanos, būs uztraukts un nobijies.Ja esat satraukti par to, ka jūsu bērnam ir brīvi pieejams viņiem nepiemērots interneta saturs - dariet visu, lai ierobežotu jūsu bērniem piekļuvi kaitīgam interneta saturam. Šeit ir pieejamas īsas instrukcijas par drošības uzstādījumiem datoram un viedtālrunim, kā arī par privātuma uzstādījumiem dažādos sociālajos tīklos.Ja jūs vai jūsu bērni ir saskārušies ar varmākām vai krāpniekiem internetā, nokļuvuši neērtā situācijā - sazinieties ar drossinternets.lv , mēs sadarbojamies ar lielāko daļu no populārākajiem sociālajiem tīkliem (Draugiem.lv, Inbox, Ask.fm, Facebook, Twitter, Google u.c.), kā arī Valsts policiju un palīdzēsim risināt problēmsituāciju, pēc iespējas ātrāk iesaistot portālu administrāciju vai tiesībsargājošās iestādes.