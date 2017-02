Daļa no Kaimiņa uzstāšanās notika brīvākā izteiksmē un arī emocionāli, politiķim pateicoties par to, ka, neraugoties uz publiskajā telpā izplatīto informāciju, tik daudzi no biedriem ir ieradušies. Partijas vadītāja paustajam vairākas reizes sekoja biedru aplausi.

Parlamentārietis uzsvēra, ka var izturēt sitienus, lai gan viņš jūtas kā esot "tumšā istabā un nesaprot, kurš uzbrūk". Politiķis sacīja, ka ies uz sarunu, ja izmeklēšanas iestādes uz to aicinās, taču pagaidām "Misters Iespējams" pauž pārmetumus, kas ir "tikai un vienīgi iespējami".

Politiķis pauda, ka "KPV LV" piedalīsies vēlēšanās Ventspilī, Rīgā un Ogrē, taču šodien netiks nosaukti sarakstu pirmie numuri.

Kaimiņš norādīja, ka politiskajam spēkam "vajag vairāk Kaimiņu", reizē piebilstot, ka viņš pats nevar klonēties. Tāpēc partijā ir 19 reģionālās grupas.

Partijas sanāksmē uzrunas teica ārvalstu grupu koordinators Miks Vizbulis, kurš informēja, ka gada laikā Lielbritānijā ir izveidotas septiņas reģionālās grupas.

Tāpat ar saukli "Mēs nākam!" jeb ""KPV LV" nāk" ar īsām uzrunām uzstājās Rīgas grupas pārstāvji Artūrs Vējš, Jānis Arnis un Rolands Millers no Ogres. Uzrunas teica arī partijas biedri no Rēzeknes, Carnikavas, Garkalnes novada, Valmieras novada, Saldus, Rūjienas un Burtniekiem.

Partijas sanāksmē pašlaik notiek diskusijas par izmaiņām politiskā spēka statūtos, par kuriem arī raisījās diskusijas. Pasākuma sākumā tika norādīts, ka sapulcei jānotiek raiti, ņemot vērā, ka telpas ir izīrētas uz dažām stundām.

