Timma triumfē Vienotās līgas "slam-dunk" konkursā; Blūms iemet 18 punktus. VIDEO

Ikdienā Sanktpēterburgas "Zeņit" komandu pārstāvošais Timma bumbas triecienu grozā no augšas priekšsacīkstēs savāca 97 punktus un iekļuva finālā, kur viņam pretim stājās Saratovas "Avtodor" vienības basketbolists Maksims Koļuškins. Šeit Timma savā mēģinājumā iespaidīgi gaisā izlaida bumbu cauri kājai un tika pie maksimāli iespējamajiem 50 punktiem.





Savukārt "VEF Rīga" basketbolists Blūms sacentās tālmetienu konkursa finālā, kurā gan ar 19 punktiem palika trešais, piekāpjoties Timmas komandas biedram Sergejam Karasjovam (23 punkti) un Raienam Brokhofam no Krasnodaras "Lokomotiv-Kubaņ" (21 punkts).



Par panākumu Karasjovs balvā saņēma 300 000 rubļu (nepilnus 5000 eiro), bet Timma tika pie apdrošināšanas polises desmit miljonu rubļu (155 000 eiro) vērtībā.



Tikmēr pašā mačā Timmas un Blūma pārstāvētā pasaules zvaigžņu komanda piedzīvoja neveiksmi ar rezultātu 121:131 (40:45, 30:22, 28:36, 23:28) pret krievu spēlētājiem.



Uzvarētājiem labākais ar 28 punktiem un septiņām rezultatīvām piespēlēm bija Andrejs Voroncevičs no Eiropas basketbola granda Maskavas CSKA. Tikmēr pasaules zvaigžņu rindās rezultatīvākie ar 18 punktiem bija Blūms un cits CSKA spēlētājs Nando de Kolo.



Blūms mačā laukumā bija 13 minūtes un 57 sekundes, trāpot sešus no 12 izpildītajiem tālmetieniem.



Savukārt Timma nospēlētajās 15 minūtēs un 49 sekundēs iemeta visus trīs divpunktu raidījumus un tikai vienu no sešiem tālmetieniem.



Kā zināms, Blūms VTB Vienotās līgas Zvaigžņu spēles dēļ nepiedalījās "OlyBet" Latvijas Basketbola līgas (LBL) 25.Zvaigžņu spēlē, kas sestdien risinājās Ventspilī.



LETA/ Foto: ItarTass/Scanpix/LETA