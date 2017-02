Ledainā Jelgava: cilvēki priecājas par krāšņajām skulptūrām un dusmojas par rindām. FOTO

Rīkotāji ir reaģējuši uz festivāla milzīgo popularitāti, tāpēc izveidojuši papildus autostāvvietu apmeklētāju auto, kā arī biļetes iegādāties jau iepriekš. Cilvēki savas automašīnas aicināti novietot laukumā starp Kalnciema ceļu, Rīgas ielu un Lielupi; laukumā starp Cukura ielu, Rīgas ielu un Lielupes promenādi; Pilssalas ielā; aiz Jelgavas pils. Mašīnas var novietot arī citur pilsētā.



Ledus skulptūru ekspozīcijas apskatei gājēji no pilsētas centra var doties pāri Mītavas tiltam vai Driksas tiltam pa Pilssalas ielu uz Pasta salu, virzienā no Pārlielupes – pāri Lielupes tiltam pa Pilssalas ielu uz Pasta salu. Lai pirms ieejas Ledus skulptūru festivālā neveidotos rindas, biļetes apmeklētāji aicināti iegādāties iepriekš www.bilesuparadize.lv



























Rūgtums pēc viesošanās Jelgavā palicis aktrisei Ievai Aleksandrovai-Eiklonei. Ledus skulptūru apmeklēšana ir Eiklonu ģimenes tradīcija, tomēr šoreiz labi domāto atpūtu sestdienā sabojājušas garās rindas un nenovāktie atkritumi. “Biļešu tirgošana uz iespēju pastāvēt aukstumā 3h garā rindā ir izcilas krāpšanas piemērs,” sociālajos tīklos raksta Ieva. “Skumji bija skatīties uz lietuviešu pulciņu, kuri plkst.22:30 sulīgi nolamājās un aizgāja no garās rindas vidus. Žēl, ka pateicoties ne-organizācijai, tiek sačakarēts lielisks pasākums.”







Rīkotāji atzīst, ka sestdien, otrajā festivālā dienā, tūkstošiem cilvēku veidoja rindas ne tikai pie biļešu kasēm, bet arī teltīs Pasta salā. Jāatgādina, ka skulptūras novietotas teltīs, jo Pasta salā valdošie vēji tas bojā.



Organizatori atvainojas par sagādātajām neērtībām!



2017.gada festivāla tēma ir „Karnevāls”, un Pasta salā ir skatāmas 30 mazās mākslinieku veidotās individuālās skulptūras, 15 lielās ledus komandu skulptūras, ledus bārs, sniega un foto skulptūras. 19.Starptautiskais Ledus skulptūru festivāls norisinās no 10. līdz 12.februārim.



Jelgavas Ledus skulptūru festivāls 2017



































































































































