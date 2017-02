Kā vēstīts, Poikāns iesniegumā ģenerālprokuroram norāda, ka viņam ir kļuvis zināms, ka Kaimiņš, iespējams, ilgstoši ir organizējis un neatļauti saņēmis finansējumu no Latvijas valsts interesēs arestētās mantas glabātāja Rūdolfa Meroni, bet šos naudas līdzekļus nav deklarējis savā amatpersonas deklarācijā "jādomā, to nelikumīguma dēļ".Kaimiņš sociālajos tīklos publicējis savu viedokli par situāciju. Politiķis pārmetumus noraida, uzsverot, ka viņam piederošā komercsabiedrība SIA "Suņu būda" atbilstoši likumam ir deklarējusi visus ienākumus. "Es no Latvijas nodokļu maksātājiem neesmu nozadzis vai citādi piesavinājies nevienu centu. Varu apzvērēt pie sava suņa Borhesa," izsakās politiķis.Viņš norāda, ka arī apgalvojumi par naudas līdzekļu saņemšanu no Meroni ir meli. Kaimiņš saka, ka ar Meroni nav pazīstams un nekādu naudu no viņa nav saņēmis.Kaimiņš uzskata, ka Poikāns šādi vēlējies kaitēt partijas "KPV LV" darbībai.Ierakstā politiķis arī velta pārmetumus Ventspils domes priekšsēdētājam Aivaram Lembergam ("Latvijai un Ventspilij"), paužot pārliecību, ka viņš tērē ventspilnieku naudu sevis slavināšanai un nihilistiski attiecas pret likumu ievērošanu un tiesiskumu.LETA iepriekš arī vēstīja, ka mikrouzņēmuma "Al De Media" īpašnieks Linards Kālis, kurš vairākus gadus strādājis pie Kaimiņa, apgalvo, ka deputāta uzdevumā fiktīvi nodarbinājis vairākus cilvēkus. Par to aizvadītajā nedēļā ziņoja LTV raidījums "de facto".Iesniegumā Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojam (KNAB) Kālis arī raksta, ka daļu no saņemtās algas devis deputātam atpakaļ skaidrā naudā. To raidījumam sacījusi vēl kāda persona, kas saņēmusi naudu no Kaimiņa.Arī bijušais "Suņu būdas" producents Kaspars Upacieris jeb Ufo, kurš tagad ir "Latvijas Gāzes" sabiedrisko attiecību speciālists, ierakstā sociālajā tīklā "Facebook" pārmetis Kaimiņam fiktīvu cilvēku nodarbināšanu. Viņš raksta, ka taisnība esot Kaimiņam publiskajā telpā izteiktie pārmetumi, turklāt "tā ir tikai neliela daļa no notikumiem, kuri ir palikuši aiz kadra".Savukārt Kaimiņš noliedz, ka būtu saņēmis nedeklarētus ieņēmumus. Politiķis iepriekš sociālajā tīklā "Facebook" publicēja ierakstu, kur apgalvoja, ka neslavu viņam mēģina celt Upacieris un Poikāns.Tikmēr Valsts ieņēmumu dienests (VID) informējis, ka izvērtē un analizē saņemto informāciju par kādu Saeimas deputātu, kurš, iespējams, vainojams fiktīvā nodarbināšanā un izvairījies no nodokļu nomaksas, tomēr aizbildinoties ar likuma prasībām, VID neatklāja, vai runa ir par Kaimiņu. "Ja pārkāpumi tiks konstatēti, personai tiks piemērota normatīvajos aktos paredzētā atbildība," uzsvēra VID.