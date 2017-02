Bendika sašauj visus 20 mērķus un izcīna 27.vietu pasaules čempionāta iedzīšanā

Sacensību galvgalī kā pirmās divas distancē devās Pasaules kausa kopvērtējuma līderes čehiete Gabriela Koukalova un Dālmeijere, bet pirmo no viņām pirmajā šaušanā piemeklēja tehniskas problēmas ar ieroci. Koukalova ne tikai zaudēja daudz laika, bet arī pieļāva divas kļūdas un atkrita uz 13.pozīciju, kamēr Dālmeijerei viena kļūda neliedza saglabāt līderpozīciju.Turpinājumā Dālmeijere nākamajās trijās šaušanās bija nekļūdīga un guva uzvaru, finišā par 11,6 sekundēm apsteidzot baltkrievieti Darju Domračevu. Zīmīgi, ka Domračeva sprintā bija vien 27.pozīcijā, bet iedzīšanā aizvēra visus 20 mērķus un veica iespaidīgu kāpumu. Domračevai pērn 1.oktobrī attiecībās ar Norvēģijas biatlona leģendu Ūle Eināru Bjērndālenu piedzima meita Ksenija un vien šī gada sākumā atsāka dalību sacensībās.Savukārt trešo vietu guva Koukalova, kura uzvarētājai atpalika 16,6 sekundes un šaušanā kļūdījās trīs reizes.Tikmēr Bendika piektdien aizvadītajā sprintā bija vien 50.pozīcijā, bet šaušanā aizvēra visus 20 mērķus un veica ievērojamu kāpumu. Zīmīgi, ka pēc pirmās un otrās šaušanas latviete līderei Dālmeijerei identiski zaudēja minūti un 42,8 sekundes, pēc trešās viesošanās ugunslīnijā līderei bija pietuvojusies par trim sekundēm, bet pēc ceturtās nedaudz iepalikusi. Finišā Bendika uzvarētājai zaudēja minūti un 57,6 sekundes.Čempione Dālmeijere pirms tam ceturtdien triumfēja arī jauktajā stafetē, bet piektdien viņa sprintā bija otrā. Līdz ar to sportiste šajā čempionātā jau guvusi trīs godalgas.Pasaules kausa kopvērtējumā pēc svētdienas sacensībām līdere ar 783 punktiem ir Dālmeijere un par 23 punktiem apsteidz Koukalovu, kamēr trešo vietu ar 702 punktiem ieņem ātri slēpojošā somiete Kaisa Mekereinena, kura svētdien iedzīšanā guva septīto vietu.Tikmēr Bendika ar 35 punktiem pacēlusies uz 67.pozīciju.Turpinājumā svētdien plkst.16 pēc Latvijas laika sāksies arī 12,5 kilometru iedzīšana vīriem, Latviju pārstāvot Andrejam Rastorgujevam.Sestdien sprintā Rastorgujevs nopelnīja četrus soda apļus un ierindojās vien 57.pozīcijā. Pirms iedzīšanas viņš no labāko četrdesmitnieka un punktiem atpaliek par gandrīz pusminūti.LETA jau vēstīja, ka pārējie Latvijas sportisti sprintā nostartēja daudz neveiksmīgāk un neieguva iespēju piedalīties iedzīšanā - dāmām Žanna Juškāne ar piecām kļūdām guva 95.vietu, apsteidzot piecas konkurentes, bet vīriem veterāns Ilmārs Bricis palika 84.vietā, pieļaujot trīs kļūdas šaušanā, kamēr Aleksandrs Patrijuks ieņēma 88.vietu 102 dalībnieku vidū.Pasaules čempionāts turpināsies arī nākamnedēļ, kad biatlonisti sacentīsies individuālajās distancēs, stafetēs un masu startā.Iepriekšējo reizi pasaules čempionāts Hohfilcenē notika 2005.gadā, kad bronzu desmit kilometru sprinta distancē izcīnīja Bricis. Kopš tā laika neviens Latvijas biatlonists pasaules meistarsacīkstēs uz goda pjedestāla nav kāpis.Pēc planētas meistarsacīkstēm sāksies Pasaules kausa noslēdzošais trimestris, kurā biatlonisti vispirms dosies uz 2018.gada ziemas olimpisko spēļu mājvietu Phjončhanu, pēc tam būs no Sočiem uz Kontiolahti pārceltais etaps, bet sezona noslēgsies marta vidū ar posmu Holmenkollenē.