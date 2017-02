LNT raidījums "Degpunktā" vēstī, ka, sastopoties ar šo gadījumu, pārņem nepatīkamas sajūtas par to, kādos apstākļos jāeksistē normāliem cilvēkiem, lai tikai dzīvē tiktu uz augšu.Kāda nama kāpņutelpas pēdējā stāvā sastaptā jaunā sieviete, vaicāta, kāpēc guļ kāpņutelpā, sacīja, ka pagaidām palikusi bez dzīvesvietas. Viņa esot izmesta ārā, bet pati nav no Jelgavas. Sieviete strādā vienā no pilsētas lielveikaliem, un kāpņu telpā guļ jau no 6.februāra. Vaicāta, kāpēc neiet uz patversmi, sieviete saka, ka nezina, kur šeit tāda ir. Tāpat viņa nav zinājusi par iespēju vērsties pie sociālā darbinieka.Meitene policistiem skaidroja, ka izšķīrusies no puiša un palikusi uz ielas, bet ar nopelnīto naudu gluži vienkārši nepietiek, lai noīrētu dzīvesvietu.Raidījums norāda, ka šis ir viens no retajiem gadījumiem, kad policijas "klients" nebrauc automašīnā tā dēvētajā būrī, bet iekārtojas automašīnas salonā kopā ar likumsargiem un raidījuma filmēšanas grupu. Policija, izpildot paredzētās procedūras, arī secināja, ka sievietes dokumenti ir kārtībā, tāpat pūtiens alkometrā alkoholu izelpā neuzrāda, kas vēlreiz pierāda, ka uz ielas nonācis normāls, naudas grūtībās nonācis cilvēks.Meitene pilsētā ieradusies no Jēkabpils puses un laukos darba neesot vispār. "Iepazinos ar puisi, mēs dzīvojām divus gadus, mēs pašķīrāmies un viņš mani izmeta uz ielas," viņa paskaidroja.Patversmē gan jaunietei norādīja, ka, tā kā viņa ir no citas pašvaldības, par patversmi būtu jāmaksā, taču, kamēr ir sals, viņa varēs uzturēties tur par velti. Patversmes darbinieks jaunietei arī piekodināja, ka viņai līdz ar rīta pienākšanu būs jārunā ar sociālo darbinieku, lai rastu risinājumu savai situācijai.Siltākā laikā gulta maksājot astoņus eiro, tāpēc izdevīgāk pat sanāktu noīrēt kādu nelielu dzīvoklīti, taču vismaz tuvākajās dienās sieviete nebūs spiesta gulēt uz aukstajām betona kāpnēm.